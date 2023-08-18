https://sputniknews.com.tr/20230818/luganskta-yabanci-gizli-servisler-icin-calisan-ukraynali-yakalandi-1074730457.html

Lugansk’ta, yabancı gizli servisler için çalışan Ukraynalı yakalandı

Lugansk’ta, yabancı gizli servisler için çalışan Ukraynalı yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde, yabancı gizli servislere askerlerin ve teçhizatın konumuna ilişkin bilgiler vermekten... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T00:30+0300

2023-08-18T00:30+0300

2023-08-18T00:30+0300

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya federal güvenlik merkezi (fsb)

lugansk

gizli servis

lugansk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

casusluk

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FSB’nin açıklamasında, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gözaltına alınan kişinin, Rus ordusunun askeri personeli ve askeri teçhizatının konumları hakkında topladığı bilgileri, “Rusya Federasyonu’nun güvenliğine karşı kullanılması üzere yabancı bir devletin gizli servislerine ilettiği” ifade edildi.Zanlı hakkında casusluk suçlamasından dava açıldı. Ukraynalıya 20 yıl hapis cezası verilebilir.

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti

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