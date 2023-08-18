https://sputniknews.com.tr/20230818/luganskta-yabanci-gizli-servisler-icin-calisan-ukraynali-yakalandi-1074730457.html
Lugansk’ta, yabancı gizli servisler için çalışan Ukraynalı yakalandı
Lugansk’ta, yabancı gizli servisler için çalışan Ukraynalı yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde, yabancı gizli servislere askerlerin ve teçhizatın konumuna ilişkin bilgiler vermekten... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T00:30+0300
2023-08-18T00:30+0300
2023-08-18T00:30+0300
ukrayna krizi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya federal güvenlik merkezi (fsb)
lugansk
gizli servis
lugansk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
casusluk
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FSB’nin açıklamasında, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gözaltına alınan kişinin, Rus ordusunun askeri personeli ve askeri teçhizatının konumları hakkında topladığı bilgileri, “Rusya Federasyonu’nun güvenliğine karşı kullanılması üzere yabancı bir devletin gizli servislerine ilettiği” ifade edildi.Zanlı hakkında casusluk suçlamasından dava açıldı. Ukraynalıya 20 yıl hapis cezası verilebilir.
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya federal güvenlik merkezi (fsb), lugansk, gizli servis, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), casusluk
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya federal güvenlik merkezi (fsb), lugansk, gizli servis, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), casusluk
Lugansk’ta, yabancı gizli servisler için çalışan Ukraynalı yakalandı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde, yabancı gizli servislere askerlerin ve teçhizatın konumuna ilişkin bilgiler vermekten şüphelenilen bir Ukraynalıyı tutukladı.
FSB’nin açıklamasında, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gözaltına alınan kişinin, Rus ordusunun askeri personeli ve askeri teçhizatının konumları hakkında topladığı bilgileri, “Rusya Federasyonu’nun güvenliğine karşı kullanılması üzere yabancı bir devletin gizli servislerine ilettiği” ifade edildi.
Zanlı hakkında casusluk suçlamasından dava açıldı. Ukraynalıya 20 yıl hapis cezası verilebilir.