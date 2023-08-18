https://sputniknews.com.tr/20230818/kuzey-kore-hava-sahasina-giren-abd-ucagi-nedeniyle-savas-ucaklarini-havalandirdi-1074752414.html
Kuzey Kore, hava sahasına giren ABD uçağı nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı
Kuzey Kore, hava sahasına giren ABD uçağı nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı
Kuzey Kore ordusu, ülkenin doğusundaki ekonomik bölgesine giren ABD keşif uçağını önleme amacıyla savaş uçaklarını havaya kaldırdı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T18:13+0300
2023-08-18T18:13+0300
2023-08-18T18:13+0300
dünya
kuzey kore
abd
savaş uçağı
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Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, olayın 17 Ağustos Perşembe günü, Wonsan limanına 520 km mesafede meydana geldiği ifade edildi.ABD Hava Kuvvetleri’ne ait keşif uçağı, Kuzey Kore’nin ekonomik bölgesine 14 kilometre derinliğe girdi.Kuzey Kore savaş uçakları havalandırıldıktan sonra ABD uçağı bölgeyi terk etti.Genelkurmay Başkanlığı, “cumhuriyetin egemenliğini korumak için her türlü eyleme başvurmaya” hazır olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/kuzey-kore-acikladi-abd-askeri-ordusundaki-irkciliktan-kacti-siginma-istiyor-1074684396.html
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kuzey kore, abd, savaş uçağı
kuzey kore, abd, savaş uçağı
Kuzey Kore, hava sahasına giren ABD uçağı nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı
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Kuzey Kore ordusu, ülkenin doğusundaki ekonomik bölgesine giren ABD keşif uçağını önleme amacıyla savaş uçaklarını havaya kaldırdı.
Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, olayın 17 Ağustos Perşembe günü, Wonsan limanına 520 km mesafede meydana geldiği ifade edildi.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait keşif uçağı, Kuzey Kore’nin ekonomik bölgesine 14 kilometre derinliğe girdi.
Kuzey Kore savaş uçakları havalandırıldıktan sonra ABD uçağı bölgeyi terk etti.
Genelkurmay Başkanlığı, “cumhuriyetin egemenliğini korumak için her türlü eyleme başvurmaya” hazır olduğunu kaydetti.