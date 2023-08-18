Karadeniz'de 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılır
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230818/karadenizde-5-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi-1074748756.html
Karadeniz'de 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Karadeniz'de 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Yozgat'tan Samsun'a gelen ve serinlemek için denize giren aileden 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde kaybolan aile fertlerini dalgıçlar kısa sürede... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T16:34+0300
2023-08-18T16:34+0300
türkiye
karadeniz
boğulma
samsun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074748597_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b8bc7162613e1bcd347b91b70a44b80.jpg
Bu sezon 16 kişinin boğulduğu Samsun’da Karadeniz’de bugün de can pazarı yaşandı. Yozgat Sorgun’dan Samsun'a gelen bir aile Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde saat 11.00 sıralarında aileden Ayşegül Demir(35), Kerim Demir (35), Duygu Demir (14), Hatice Yılmaz(12) ve Rabia Yılmaz (14) akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, cankurtaranlar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Denizlimanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği görevlileri ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi tarafından boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiye müdahale edildi. Denizde kaybolan Kerim Demir ve Ayşegül Demir, dalgıçlar tarafından kısa sürede bulunarak sudan sağ çıkarıldı.Kerim Demir ve Ayşegül Demir dalgıçlar ve cankurtaranlar tarafından taşınırken çocuklar ise peşlerinden gözyaşı döktü. Çocuklar denizden çıkarıldıktan sonra sedyeyle ambulansa yetiştirilmeye çalışan anne ve babalarının arkasından metrelerde koşup “Anne-baba ses ver” diye feryat ettiler. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer akrabalar da küçük çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, Kerim Demir’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.Öte yandan boğulma vakalarına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlardan 2’si de fenalık geçirdi. Cankurtaranlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230710/sulama-kanalinda-bogulma-ihbari-vitrin-mankeni-cikarildi-1073376584.html
türkiye
karadeniz
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074748597_597:0:3328:2048_1920x0_80_0_0_613cd15a809581e69d48516ceea54ad5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, boğulma, samsun
karadeniz, boğulma, samsun

Karadeniz'de 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

16:34 18.08.2023
© İHA / ERDİ DEMİR-AW011072Karadeniz'de 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Karadeniz'de 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© İHA / ERDİ DEMİR-AW011072
Abone olTelegram
Yozgat'tan Samsun'a gelen ve serinlemek için denize giren aileden 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde kaybolan aile fertlerini dalgıçlar kısa sürede bularak sağ çıkardı.
Bu sezon 16 kişinin boğulduğu Samsun’da Karadeniz’de bugün de can pazarı yaşandı. Yozgat Sorgun’dan Samsun'a gelen bir aile Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek için denize girdi.
Dalgalı olan denizde saat 11.00 sıralarında aileden Ayşegül Demir(35), Kerim Demir (35), Duygu Demir (14), Hatice Yılmaz(12) ve Rabia Yılmaz (14) akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, cankurtaranlar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Denizlimanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği görevlileri ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi tarafından boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiye müdahale edildi. Denizde kaybolan Kerim Demir ve Ayşegül Demir, dalgıçlar tarafından kısa sürede bulunarak sudan sağ çıkarıldı.
Kerim Demir ve Ayşegül Demir dalgıçlar ve cankurtaranlar tarafından taşınırken çocuklar ise peşlerinden gözyaşı döktü. Çocuklar denizden çıkarıldıktan sonra sedyeyle ambulansa yetiştirilmeye çalışan anne ve babalarının arkasından metrelerde koşup “Anne-baba ses ver” diye feryat ettiler. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer akrabalar da küçük çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, Kerim Demir’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Öte yandan boğulma vakalarına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlardan 2’si de fenalık geçirdi. Cankurtaranlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sulama kanalından çıkarılan vitrin mankeni - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
TÜRKİYE
Sulama kanalında boğulma ihbarı: Vitrin mankeni çıkarıldı
10 Temmuz, 13:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала