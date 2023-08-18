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https://sputniknews.com.tr/20230818/istanbulda-kisa-mesafe-cinayeti-taksicinin-darp-ettigi-kisi-hayatini-kaybetti-1074740053.html
İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti: Taksicinin darp ettiği kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti: Taksicinin darp ettiği kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda evine gitmek için durdurmak istediği taksinin şoförü tarafından kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam, çıkan kavgada... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T11:55+0300
2023-08-18T11:55+0300
türkiye
taksi
taksici
kavga
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 'kısa mesafe' denilerek taksiye alınmaması üzerine tartıştığı taksi şoförü tarafından darp edilen Jamal Doumane, hastanede hayatını kaybetti.Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, Şişli Mecidiyeköy'deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu.Taksi şoforü Doğan G, iddiaya göre Doumane'yi, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile Doumane arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, taksici attığı yumrukla Doumane'yi yere düşürdü. Başını asfalta çarpan Doumane, olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçtı.Beyin kanaması geçirdiYaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Doumane hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Doumane, Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Burada yoğun bakıma alınan Doumane'yin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Gece saatlerinde ise hayati fonksiyonları durarak, hayatını kaybetti.Ev hapsi cezasıOlayla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda Doumane'yin ölümüne sebep olan taksici Doğan G, yakalanarak gözaltına alındı.Kullandığı taksinin plakasının da 34 TAV 28 olduğu belirlenen Doğan G, ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada Doumane'yi darp ettiğini itiraf eden Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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taksi, taksici, kavga
taksi, taksici, kavga

İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti: Taksicinin darp ettiği kişi hayatını kaybetti

11:55 18.08.2023
© İHATaksici kavga
Taksici kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© İHA
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Beyoğlu'nda evine gitmek için durdurmak istediği taksinin şoförü tarafından kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam, çıkan kavgada taksici tarafından darp edildi. Kavga sırasında yere düşerek başını çarpan adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 'kısa mesafe' denilerek taksiye alınmaması üzerine tartıştığı taksi şoförü tarafından darp edilen Jamal Doumane, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, Şişli Mecidiyeköy'deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu.
Taksi şoforü Doğan G, iddiaya göre Doumane'yi, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile Doumane arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, taksici attığı yumrukla Doumane'yi yere düşürdü. Başını asfalta çarpan Doumane, olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçtı.

Beyin kanaması geçirdi

Yaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Doumane hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Doumane, Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yoğun bakıma alınan Doumane'yin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Gece saatlerinde ise hayati fonksiyonları durarak, hayatını kaybetti.

Ev hapsi cezası

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda Doumane'yin ölümüne sebep olan taksici Doğan G, yakalanarak gözaltına alındı.
Kullandığı taksinin plakasının da 34 TAV 28 olduğu belirlenen Doğan G, ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada Doumane'yi darp ettiğini itiraf eden Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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