https://sputniknews.com.tr/20230818/istanbulda-bir-surucu-hasta-nakil-aracinin-onunu-kesti-seni-il-saglik-mudurune-soyleyecegim-1074757454.html

İstanbul'da bir sürücü hasta nakil aracının önünü kesti: 'Çağır, kralını çağır'

İstanbul'da bir sürücü hasta nakil aracının önünü kesti: 'Çağır, kralını çağır'

İstanbul'da bir araç sürücüsü, hızlı gittiği iddiasıyla hasta nakil aracının önünü keserek, sağlık görevlilerinin işini yapmasına engel oldu. Sürücünün sağlık... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T23:24+0300

2023-08-18T23:24+0300

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türkiye

sultangazi

sultangazi belediyesi

hasta

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Sultangazi Belediyesi'nin hasta nakil aracı, Yenibosna Medipol Hastanesinden Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası kadını alarak evine götürmek üzere yola çıktı.Basın Ekspres Yolu Bağcılar mevkisinde, bir otomobilin sürücüsü, hızlı gittiği iddiasıyla hasta nakil aracının önünü kesti.Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, nakil aracındaki sağlık ekiplerinin yanına gitti. Sağlık görevlileri sürücüyle aralarında geçen diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Görevlilerin polisi aradıklarını söylemeleri üzerine araç sürücüsünün "Çağır, kralını çağır. Ben seni İl Sağlık Müdürü'ne söyleyeceğim" dediği görüntülerde yer aldı.Görüntülerde, sürücünün nakil aracının hızlı gittiğini iddia ederek hasta olup olmadığını görmek istediği, görevlilerin de hasta mahremiyeti nedeniyle buna izin veremeyeceklerini söyledikleri anlar da kayıt altına alındı.Nakil aracındaki hasta yakınlarının olaya ilişkin şikayetçi olmadıkları aktarıldı.

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