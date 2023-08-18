https://sputniknews.com.tr/20230818/galatasaray-duyurdu-nicolo-zaniolo-aston-villada-1074756689.html
Galatasaray duyurdu: Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da
Galatasaray duyurdu: Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da
Galatasaray, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya transfer olduğunu açıkladı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T22:22+0300
2023-08-18T22:22+0300
2023-08-18T22:22+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
nicolo zaniolo
aston villa
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Galatasaray, Zaniolo’yu zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo’nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının yüzde 10’u şirketimize ödenecektir.
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galatasaray, galatasaray sk, nicolo zaniolo, aston villa
galatasaray, galatasaray sk, nicolo zaniolo, aston villa
Galatasaray duyurdu: Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da
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Galatasaray, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray, Zaniolo’yu zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo’nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.
Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının yüzde 10’u şirketimize ödenecektir.