https://sputniknews.com.tr/20230818/dso-kovid-19un-ba286-varyantini-gozlem-altindaki-varyant-olarak-guncelledi-1074731330.html

DSÖ, Kovid-19'un 'BA.2.86' varyantını 'gözlem altındaki varyant' olarak güncelledi

DSÖ, Kovid-19'un 'BA.2.86' varyantını 'gözlem altındaki varyant' olarak güncelledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "BA.2.86" varyantının statüsünü, taşıdığı çok sayıdaki mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T01:57+0300

2023-08-18T01:57+0300

2023-08-18T01:57+0300

koronavirüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

kovid-19

koronavirüs

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DSÖ'den Kovid-19'un "BA.2.86" varyantına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "DSÖ, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle bugün Kovid-19'un BA.2.86 varyantını 'gözlem altındaki varyant' olarak belirledi. Şimdiye kadar, birkaç ülkeden varyantın yalnızca birkaç örneği rapor edildi" ifadeleri yer aldı.Bu varyantı ve yayılma boyutunu anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu ancak mutasyonların sayısının dikkat çekici olduğu kaydedilen açıklamada, "DSÖ, daha fazlasını öğrendikçe ülkeleri ve halkı güncelleyecek" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, DSÖ'nün şu anda 3 "izlenmesi gereken" ve 7 "gözlem altındaki" Kovid-19 varyantını takip ettiği de belirtildi.Kovid-19'un yayılmaya ve mutasyona uğramaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19'un daha iyi takibi ve raporlanması için ülkelere yaptığı çağrısı tekrarlandı.Eris'in yaygınlığında istikrarlı artış söz konusuDSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19, koronavirüs