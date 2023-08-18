Destici'den sığınmacı açıklaması: Boşta olanlar mutlaka ama mutlaka ivedilikle geri gönderilmeli

"Şu anda da hükümet, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bu konuyla ilgili bir çalışma yürütüyor. Bize göre ilk yapmamız gereken; Suriye'de de yavaş yavaş normalleşme başlamıştır. Önce burada vatandaşlık almamış olanlar ya da gerçekten düzgün bir işte çalışmayanlar hemen, ivedilikle geldikleri memleketlere gönderilmelidir. Diğerleriyle ilgili de kapsamlı bir çalışma yürütülmelidir. Türkiye ekonomisine katkı yapacaklar, Türkiye'nin kanunlarına, kurallarına göre yaşama gayreti içinde olanlarla ilgili elbette ki devletimiz de bir değerlendirme yapacak ve elbette ki özellikle iş gücünü de önceleyerek bir düzenleme yapacaktır ama şu anda boşta olanlar mutlaka ama mutlaka ivedilikle geri gönderilmeli, diğerleriyle ilgili de belli süreler zarfında çalışmalar yürütülerek onlar da geldikleri ülkelere gönderilmelidir. Daha da önemlisi şu anda varsa yeni geçişlere asla müsaade edilmemelidir."