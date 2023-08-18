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https://sputniknews.com.tr/20230818/desticiden-siginmaci-aciklamasi-bosta-olanlar-mutlaka-ama-mutlaka-ivedilikle-geri-gonderilmeli-1074756081.html
Destici'den sığınmacı açıklaması: Boşta olanlar mutlaka ama mutlaka ivedilikle geri gönderilmeli
Destici'den sığınmacı açıklaması: Boşta olanlar mutlaka ama mutlaka ivedilikle geri gönderilmeli
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin sığınmacı sorununa hızlı bir çözüm bulması gerektiğini belirterek, "Bize göre ilk yapmamız gereken; Suriye'de de... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T21:46+0300
2023-08-18T21:46+0300
türkiye
mustafa destici
ekonomi
afgan sığınmacı
maaş
enflasyon
merkez bankası
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir programı kapsamında Hisar Camisi'nde cuma namazı kıldı, Kemeraltı esnafını ziyaret etti.İzmir'i çok önemsediklerini, yerel seçimlerde partilerine, Cumhur İttifakı'na destek istediklerini dile getiren Destici, bugünkü ziyaretin de bunun bir başlangıcı olduğunu ifade etti.Türkiye'deki ekonomik problemlerin vatandaşın gündeminde ilk sırada yer aldığını vurgulayan Destici, vergi yükünün zengin fakir ayırt edilmeksizin tüm vatandaşlara aynı oranda yüklendiğini savundu.Vergide adaleti sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini bildiren Destici, "Dolaylı vergiler sebebiyle verginin yüzde 70'inin üzerindeki bölümü zengin, fakir ayırt edilmeksizin herkesten aynı oranda toplanıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor" dedi.Destici, hükümetin memurlara Merkez Bankası'nın 2024-2025 yılı için açıkladığı enflasyon rakamının üzerinde bir artış teklif etmesi gerektiğini, en az yüzde 10 refah payı da vermesi gerektiğini savunarak emekli maaşlarına yapılan zamların da kök maaşa değil maaşın tümüne yansıtılması ve refah payı eklenmesini talep ettiklerini söyledi.'Şu anda varsa yeni geçişlere asla müsaade edilmemelidir'Bir vatandaşın sığınmacılarla ilgili sorusuna Destici, suça bulaşan sığınmacıların sınırdışı edildiğini söyledi.Göçmen ve sığınmacılarla ilgili soruna ivedilikle bir çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:Destici, esnafla sohbet ettikten sonra İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ederek yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
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mustafa destici, ekonomi, afgan sığınmacı, maaş, enflasyon, merkez bankası
mustafa destici, ekonomi, afgan sığınmacı, maaş, enflasyon, merkez bankası

Destici'den sığınmacı açıklaması: Boşta olanlar mutlaka ama mutlaka ivedilikle geri gönderilmeli

21:46 18.08.2023
© AA / İsmail KaplanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AA / İsmail Kaplan
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin sığınmacı sorununa hızlı bir çözüm bulması gerektiğini belirterek, "Bize göre ilk yapmamız gereken; Suriye'de de yavaş yavaş normalleşme başlamıştır. Önce burada vatandaşlık almamış olanlar ya da gerçekten düzgün bir işte çalışmayanlar hemen, ivedilikle geldikleri memleketlere gönderilmelidir" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir programı kapsamında Hisar Camisi'nde cuma namazı kıldı, Kemeraltı esnafını ziyaret etti.
İzmir'i çok önemsediklerini, yerel seçimlerde partilerine, Cumhur İttifakı'na destek istediklerini dile getiren Destici, bugünkü ziyaretin de bunun bir başlangıcı olduğunu ifade etti.
Türkiye'deki ekonomik problemlerin vatandaşın gündeminde ilk sırada yer aldığını vurgulayan Destici, vergi yükünün zengin fakir ayırt edilmeksizin tüm vatandaşlara aynı oranda yüklendiğini savundu.
Vergide adaleti sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini bildiren Destici, "Dolaylı vergiler sebebiyle verginin yüzde 70'inin üzerindeki bölümü zengin, fakir ayırt edilmeksizin herkesten aynı oranda toplanıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor" dedi.
Destici, hükümetin memurlara Merkez Bankası'nın 2024-2025 yılı için açıkladığı enflasyon rakamının üzerinde bir artış teklif etmesi gerektiğini, en az yüzde 10 refah payı da vermesi gerektiğini savunarak emekli maaşlarına yapılan zamların da kök maaşa değil maaşın tümüne yansıtılması ve refah payı eklenmesini talep ettiklerini söyledi.

'Şu anda varsa yeni geçişlere asla müsaade edilmemelidir'

Bir vatandaşın sığınmacılarla ilgili sorusuna Destici, suça bulaşan sığınmacıların sınırdışı edildiğini söyledi.
Göçmen ve sığınmacılarla ilgili soruna ivedilikle bir çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:
"Şu anda da hükümet, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bu konuyla ilgili bir çalışma yürütüyor. Bize göre ilk yapmamız gereken; Suriye'de de yavaş yavaş normalleşme başlamıştır. Önce burada vatandaşlık almamış olanlar ya da gerçekten düzgün bir işte çalışmayanlar hemen, ivedilikle geldikleri memleketlere gönderilmelidir. Diğerleriyle ilgili de kapsamlı bir çalışma yürütülmelidir. Türkiye ekonomisine katkı yapacaklar, Türkiye'nin kanunlarına, kurallarına göre yaşama gayreti içinde olanlarla ilgili elbette ki devletimiz de bir değerlendirme yapacak ve elbette ki özellikle iş gücünü de önceleyerek bir düzenleme yapacaktır ama şu anda boşta olanlar mutlaka ama mutlaka ivedilikle geri gönderilmeli, diğerleriyle ilgili de belli süreler zarfında çalışmalar yürütülerek onlar da geldikleri ülkelere gönderilmelidir. Daha da önemlisi şu anda varsa yeni geçişlere asla müsaade edilmemelidir."
Destici, esnafla sohbet ettikten sonra İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ederek yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
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