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https://sputniknews.com.tr/20230818/deprem-telasiyla-7kattan-atlayan-kadin-oldu-1074748474.html
Deprem telaşıyla 7.kattan atlayan kadın öldü
Deprem telaşıyla 7.kattan atlayan kadın öldü
Kolombiya’da art arda yaşanan depremlerin yaşandığı başkent Bogota’da 7’nci kattan atlayan bir kadın hayatını kaybetti. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
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Kolombiya’da 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen iki deprem ile sallanan başkent Bogota’da bir kişi 7’nci kattan atlayarak hayatını kaybetti.Bogota İtfaiyesi yetkilisi Paula Henao yaptığı açıklamada, kadının depremler nedeniyle korku ve paniğe kapılarak kendisini camdan aşağı attığını ifade etti.Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez Hernandez ise yaptığı açıklamada, kadının ölümünü doğrulayarak, deprem sebebiyle şehirde ayrıca asansörde mahsur kalan birkaç kişinin kurtarıldığını ve 10 adet binada ise çok hafif hasarın tespit edildiğini söyledi.Kadının atladığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, çevredekilerden birinin kadına “Dikkat et” diye bağırdığı duyuldu.
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video, deprem, bogota, panik, видео
video, deprem, bogota, panik, видео

Deprem telaşıyla 7.kattan atlayan kadın öldü

16:31 18.08.2023 (güncellendi: 16:42 18.08.2023)
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Kolombiya’da art arda yaşanan depremlerin yaşandığı başkent Bogota’da 7’nci kattan atlayan bir kadın hayatını kaybetti.
Kolombiya’da 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen iki deprem ile sallanan başkent Bogota’da bir kişi 7’nci kattan atlayarak hayatını kaybetti.

Bogota İtfaiyesi yetkilisi Paula Henao yaptığı açıklamada, kadının depremler nedeniyle korku ve paniğe kapılarak kendisini camdan aşağı attığını ifade etti.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez Hernandez ise yaptığı açıklamada, kadının ölümünü doğrulayarak, deprem sebebiyle şehirde ayrıca asansörde mahsur kalan birkaç kişinin kurtarıldığını ve 10 adet binada ise çok hafif hasarın tespit edildiğini söyledi.

Kadının atladığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, çevredekilerden birinin kadına “Dikkat et” diye bağırdığı duyuldu.
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