Deprem telaşıyla 7.kattan atlayan kadın öldü

Kolombiya ’da 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen iki deprem ile sallanan başkent Bogota’da bir kişi 7’nci kattan atlayarak hayatını kaybetti.



Bogota İtfaiyesi yetkilisi Paula Henao yaptığı açıklamada, kadın ın deprem ler nedeniyle korku ve paniğe kapılarak kendisini camdan aşağı attığını ifade etti.



Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez Hernandez ise yaptığı açıklamada, kadın ın ölümünü doğrulayarak, deprem sebebiyle şehirde ayrıca asansörde mahsur kalan birkaç kişinin kurtarıldığını ve 10 adet binada ise çok hafif hasarın tespit edildiğini söyledi.



Kadın ın atladığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, çevredekilerden birinin kadın a “Dikkat et” diye bağırdığı duyuldu.