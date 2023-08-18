https://sputniknews.com.tr/20230818/cumhurbaskani-erdoganin-sesini-taklit-eden-zanliya-iliskin-detaylar-ortaya-cikti-1074750487.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlıya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlıya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T17:19+0300
2023-08-18T17:19+0300
2023-08-18T17:19+0300
türkiye
mit
dolandırıcılık
recep tayyip erdoğan
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Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Fatih Emre H'nin emniyetteki sorgusunda, son iki yıl içerisinde internet üzerinden kendi adına kiraladığı günlük kiralık daireleri ilana koyduğu, ilana başvuran kişileri kapora alıyor görünerek dolandırdığı, bu yolla yaklaşık 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.Bilgisayar yazılımları kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlının, telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi.Ne olmuştu?MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlatmıştı.Yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etmişti.Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak dün emniyet birimlerine teslim edilmiş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230815/cumhurbaskani-erdogan-macaristani-ziyaret-edecek-iki-ulkeye-yonelik-tehditler-ve-firsatlar-ortak-1074669808.html
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mit, dolandırıcılık, recep tayyip erdoğan
mit, dolandırıcılık, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlıya ilişkin detaylar ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Fatih Emre H'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Fatih Emre H'nin emniyetteki sorgusunda, son iki yıl içerisinde internet üzerinden kendi adına kiraladığı günlük kiralık daireleri ilana koyduğu, ilana başvuran kişileri kapora alıyor görünerek dolandırdığı, bu yolla yaklaşık 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.
Bilgisayar yazılımları kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlının, telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi.
Ne olmuştu?
MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlatmıştı.
Yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etmişti.
Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak dün emniyet birimlerine teslim edilmiş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.