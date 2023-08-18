https://sputniknews.com.tr/20230818/bicak-parasi-istedigi-iddia-edilen-doktor-gozaltinda-1074729553.html

'Bıçak parası' istediği iddia edilen doktor gözaltında

'Bıçak parası' istediği iddia edilen doktor gözaltında

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından ''bıçak parası'' talep ettiği öne sürülen doktor gözaltına alındı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T00:11+0300

2023-08-18T00:11+0300

2023-08-18T00:11+0300

doktor

türkiye

bıçak

bıçak parası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_0:33:750:455_1920x0_80_0_0_c9716f496f2c6f8323c411582ee21f95.jpg

İstanbul'd hasta yakınlarından ''bıçak parası'' istediği öne sürülen doktor gözaltına alındı.Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine, B.E. adlı doktorun ameliyat öncesi ''bıçak parası'' adı altında yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.'275 bin lira ele geçirildi'Soruşturma kapsamında B.E, görev yaptığı hastanede gözaltına alınırken, iş yerindeki odasında yapılan aramada ''rüşvet'' suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirildi.B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doktor, bıçak, bıçak parası