https://sputniknews.com.tr/20230818/bicak-parasi-istedigi-iddia-edilen-doktor-gozaltinda-1074729553.html
'Bıçak parası' istediği iddia edilen doktor gözaltında
'Bıçak parası' istediği iddia edilen doktor gözaltında
İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından ''bıçak parası'' talep ettiği öne sürülen doktor gözaltına alındı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T00:11+0300
2023-08-18T00:11+0300
2023-08-18T00:11+0300
doktor
türkiye
bıçak
bıçak parası
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İstanbul'd hasta yakınlarından ''bıçak parası'' istediği öne sürülen doktor gözaltına alındı.Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine, B.E. adlı doktorun ameliyat öncesi ''bıçak parası'' adı altında yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.'275 bin lira ele geçirildi'Soruşturma kapsamında B.E, görev yaptığı hastanede gözaltına alınırken, iş yerindeki odasında yapılan aramada ''rüşvet'' suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirildi.B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecek.
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doktor, bıçak, bıçak parası
doktor, bıçak, bıçak parası
'Bıçak parası' istediği iddia edilen doktor gözaltında
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İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından ''bıçak parası'' talep ettiği öne sürülen doktor gözaltına alındı.
İstanbul'd hasta yakınlarından ''bıçak parası'' istediği öne sürülen doktor gözaltına alındı.
Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine, B.E. adlı doktorun ameliyat öncesi ''bıçak parası'' adı altında yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.
'275 bin lira ele geçirildi'
Soruşturma kapsamında B.E, görev yaptığı hastanede gözaltına alınırken, iş yerindeki odasında yapılan aramada ''rüşvet'' suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirildi.
B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecek.