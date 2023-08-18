https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-greene-ukraynaya-f-16-verilmesi-dunya-savasina-dogru-atilan-bir-adim-1074757346.html

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Ukrayna’ya F-16 verilmesi dünya savaşına doğru atılan bir adım

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Ukrayna’ya F-16 verilmesi dünya savaşına doğru atılan bir adım

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmesinin ABD’yi üçüncü dünya savaşına yaklaştıracağını... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T23:03+0300

2023-08-18T23:03+0300

2023-08-18T23:03+0300

ukrayna krizi

marjorie greene

joe biden

f-16

f-16

ukrayna

ukrayna krizi

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Taylor Greene, X hesabında yaptığı paylaşımda, “Şimdi (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna’ya F-16 satarak bizi üçüncü dünya savaşına yaklaştırıyor” diye yazdı.Taylor Greene, “Joe Biden, Ukrayna’ya çalışıyor, Amerika’yı da sıranın sonuna koyuyor” ifadesini kullandı.Daha önce ABD idaresinin, Danimarka ve Hollanda’nın sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya verilmesini onaylama kararı aldığı bildirilmişti.

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marjorie greene, joe biden, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi