https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-greene-ukraynaya-f-16-verilmesi-dunya-savasina-dogru-atilan-bir-adim-1074757346.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Ukrayna’ya F-16 verilmesi dünya savaşına doğru atılan bir adım
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Ukrayna’ya F-16 verilmesi dünya savaşına doğru atılan bir adım
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmesinin ABD’yi üçüncü dünya savaşına yaklaştıracağını... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T23:03+0300
2023-08-18T23:03+0300
2023-08-18T23:03+0300
ukrayna krizi
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joe biden
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f-16
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ukrayna krizi
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Taylor Greene, X hesabında yaptığı paylaşımda, “Şimdi (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna’ya F-16 satarak bizi üçüncü dünya savaşına yaklaştırıyor” diye yazdı.Taylor Greene, “Joe Biden, Ukrayna’ya çalışıyor, Amerika’yı da sıranın sonuna koyuyor” ifadesini kullandı.Daha önce ABD idaresinin, Danimarka ve Hollanda’nın sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya verilmesini onaylama kararı aldığı bildirilmişti.
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marjorie greene, joe biden, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Ukrayna’ya F-16 verilmesi dünya savaşına doğru atılan bir adım
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmesinin ABD’yi üçüncü dünya savaşına yaklaştıracağını belirtti.
Taylor Greene, X hesabında yaptığı paylaşımda, “Şimdi (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna’ya F-16 satarak bizi üçüncü dünya savaşına yaklaştırıyor” diye yazdı.
Taylor Greene, “Joe Biden, Ukrayna’ya çalışıyor, Amerika’yı da sıranın sonuna koyuyor” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD idaresinin, Danimarka ve Hollanda’nın sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya verilmesini onaylama kararı aldığı bildirilmişti.