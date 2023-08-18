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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-greene-ukraynaya-f-16-verilmesi-dunya-savasina-dogru-atilan-bir-adim-1074757346.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Ukrayna’ya F-16 verilmesi dünya savaşına doğru atılan bir adım
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Ukrayna’ya F-16 verilmesi dünya savaşına doğru atılan bir adım
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmesinin ABD’yi üçüncü dünya savaşına yaklaştıracağını... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T23:03+0300
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ukrayna krizi
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Taylor Greene, X hesabında yaptığı paylaşımda, “Şimdi (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna’ya F-16 satarak bizi üçüncü dünya savaşına yaklaştırıyor” diye yazdı.Taylor Greene, “Joe Biden, Ukrayna’ya çalışıyor, Amerika’yı da sıranın sonuna koyuyor” ifadesini kullandı.Daha önce ABD idaresinin, Danimarka ve Hollanda’nın sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya verilmesini onaylama kararı aldığı bildirilmişti.
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marjorie greene, joe biden, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi
marjorie greene, joe biden, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Ukrayna’ya F-16 verilmesi dünya savaşına doğru atılan bir adım

23:03 18.08.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANMarjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmesinin ABD’yi üçüncü dünya savaşına yaklaştıracağını belirtti.
Taylor Greene, X hesabında yaptığı paylaşımda, “Şimdi (ABD Başkanı Joe) Biden, Ukrayna’ya F-16 satarak bizi üçüncü dünya savaşına yaklaştırıyor” diye yazdı.
Taylor Greene, “Joe Biden, Ukrayna’ya çalışıyor, Amerika’yı da sıranın sonuna koyuyor” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD idaresinin, Danimarka ve Hollanda’nın sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya verilmesini onaylama kararı aldığı bildirilmişti.
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