Kolombiya'da 'Amerika'daki Mülteciler ve Göçmenler' sergisi açıldı

Kolombiyalı animasyon ve plastik sanatçısı Edgar Alvarez, mülteci ve göçmen sorununa dikkat çekmek için ilginç bir yöntem buldu.
Kolombiyalı animasyon ve plastik sanatçısı Edgar Alvarez, mülteci ve göçmen sorununa dikkat çekmek için ilginç bir yöntem buldu.
Sanatçı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da açtığı ‘Amerika’da Mülteciler ve Göçmenler’ adlı sergisiyle Darien Gap’a değindi
Sanatçı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da açtığı ‘Amerika’da Mülteciler ve Göçmenler’ adlı sergisiyle Darien Gap’a değindi
Göçmenlerin geçmek zorunda olduğu Panama’daki tehlikeli geçit olarak hafızalara kazınan bu yerde göçmenlerin geçiş sürecini ve yaşadığı zorlukları maketler, videolar ve fotoğraflarla anlattı.
Göçmenlerin geçmek zorunda olduğu Panama’daki tehlikeli geçit olarak hafızalara kazınan bu yerde göçmenlerin geçiş sürecini ve yaşadığı zorlukları maketler, videolar ve fotoğraflarla anlattı.
Bu bölgeden geçen göçmenleri, ağırlıklı olarak Haitili, Kübalı, Venezuelalı, Kolombiyalı, Afrikalılardan oluşuyor.
Bu bölgeden geçen göçmenleri, ağırlıklı olarak Haitili, Kübalı, Venezuelalı, Kolombiyalı, Afrikalılardan oluşuyor.
Fakat Alvares, özellikle son zamanlarda sayıları artan Afgan ve Suriyeli göçmenleri de sanatına yansıttı.
Fakat Alvares, özellikle son zamanlarda sayıları artan Afgan ve Suriyeli göçmenleri de sanatına yansıttı.