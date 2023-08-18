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Kolombiya'da 'Amerika'daki Mülteciler ve Göçmenler' sergisi açıldı
Kolombiya'da 'Amerika'daki Mülteciler ve Göçmenler' sergisi açıldı
Kolombiyalı animasyon ve plastik sanatçısı Edgar Alvarez'in Kolombiya'da 'Amerika'daki Mülteciler ve Göçmenler' sergisi açıldı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
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фото, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, abd, meksika, kolombiya, suriyeli mülteciler, afgan sığınmacı, sanat, heykel, mülteci
фото, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, abd, meksika, kolombiya, suriyeli mülteciler, afgan sığınmacı, sanat, heykel, mülteci

Kolombiya'da 'Amerika'daki Mülteciler ve Göçmenler' sergisi açıldı

11:52 18.08.2023
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Kolombiyalı animasyon ve plastik sanatçısı Edgar Alvarez'in Kolombiya'da 'Amerika'daki Mülteciler ve Göçmenler' sergisi açıldı.
© AA / Juancho Torres

Kolombiyalı animasyon ve plastik sanatçısı Edgar Alvarez, mülteci ve göçmen sorununa dikkat çekmek için ilginç bir yöntem buldu.

Kolombiyalı animasyon ve plastik sanatçısı Edgar Alvarez, mülteci ve göçmen sorununa dikkat çekmek için ilginç bir yöntem buldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Juancho Torres

Kolombiyalı animasyon ve plastik sanatçısı Edgar Alvarez, mülteci ve göçmen sorununa dikkat çekmek için ilginç bir yöntem buldu.

© AA / Juancho Torres

Sanatçı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da açtığı ‘Amerika’da Mülteciler ve Göçmenler’ adlı sergisiyle Darien Gap’a değindi

Sanatçı, Kolombiya&#x27;nın başkenti Bogota&#x27;da açtığı ‘Amerika’da Mülteciler ve Göçmenler’ adlı sergisiyle Darien Gap’a değindi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Juancho Torres

Sanatçı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da açtığı ‘Amerika’da Mülteciler ve Göçmenler’ adlı sergisiyle Darien Gap’a değindi

© AA / Juancho Torres

Göçmenlerin geçmek zorunda olduğu Panama’daki tehlikeli geçit olarak hafızalara kazınan bu yerde göçmenlerin geçiş sürecini ve yaşadığı zorlukları maketler, videolar ve fotoğraflarla anlattı.

Göçmenlerin geçmek zorunda olduğu Panama’daki tehlikeli geçit olarak hafızalara kazınan bu yerde göçmenlerin geçiş sürecini ve yaşadığı zorlukları maketler, videolar ve fotoğraflarla anlattı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Juancho Torres

Göçmenlerin geçmek zorunda olduğu Panama’daki tehlikeli geçit olarak hafızalara kazınan bu yerde göçmenlerin geçiş sürecini ve yaşadığı zorlukları maketler, videolar ve fotoğraflarla anlattı.

© AA / Juancho Torres

Bu bölgeden geçen göçmenleri, ağırlıklı olarak Haitili, Kübalı, Venezuelalı, Kolombiyalı, Afrikalılardan oluşuyor.

Bu bölgeden geçen göçmenleri, ağırlıklı olarak Haitili, Kübalı, Venezuelalı, Kolombiyalı, Afrikalılardan oluşuyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Juancho Torres

Bu bölgeden geçen göçmenleri, ağırlıklı olarak Haitili, Kübalı, Venezuelalı, Kolombiyalı, Afrikalılardan oluşuyor.

© AA / Juancho Torres

Fakat Alvares, özellikle son zamanlarda sayıları artan Afgan ve Suriyeli göçmenleri de sanatına yansıttı.

Fakat Alvares, özellikle son zamanlarda sayıları artan Afgan ve Suriyeli göçmenleri de sanatına yansıttı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Juancho Torres

Fakat Alvares, özellikle son zamanlarda sayıları artan Afgan ve Suriyeli göçmenleri de sanatına yansıttı.

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