https://sputniknews.com.tr/20230817/yeni-uyelerin-katilimiyla-brics-nasil-genisleyecek-1074720731.html
Yeni üyelerin katılımıyla BRICS nasıl genişleyecek?
Yeni üyelerin katılımıyla BRICS nasıl genişleyecek?
Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle anılan BRICS İttifakı'na ilgi günden güne artıyor. Güney... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T17:06+0300
2023-08-17T17:06+0300
2023-08-17T17:06+0300
multimedya
infografik
brics
brics zirvesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074720197_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0de500b45a8b691d1d7c8e68ef99cee8.png
Genişleme konusunun 22-24 Ağustos'ta Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi kapsamında da görüşülmesi bekleniyor.Sputnik, BRICS üyesi ülkelerin nüfusu ve yüzölçümleri ile olası yeni üyelerin katılımıyla genişleme perspektiflerini bir infografikte derledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074720197_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d24a56b18fd36febb9dd085e6bd42d11.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, brics, brics zirvesi, инфографика
infografik, brics, brics zirvesi, инфографика
Yeni üyelerin katılımıyla BRICS nasıl genişleyecek?
Abone ol
Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle anılan BRICS İttifakı'na ilgi günden güne artıyor. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor'un, 23 ülkenin liderinin BRICS’e katılmak istediklerini resmen bildirdiği yönündeki açıklaması ittifakın genişleme sürecini gündeme getirdi.
Genişleme konusunun 22-24 Ağustos'ta Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi kapsamında da görüşülmesi bekleniyor.
Sputnik, BRICS üyesi ülkelerin nüfusu ve yüzölçümleri ile olası yeni üyelerin katılımıyla genişleme perspektiflerini bir infografikte derledi.