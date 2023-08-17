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Yeni üyelerin katılımıyla BRICS nasıl genişleyecek?
Yeni üyelerin katılımıyla BRICS nasıl genişleyecek?
Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle anılan BRICS İttifakı'na ilgi günden güne artıyor. Güney... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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Genişleme konusunun 22-24 Ağustos'ta Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi kapsamında da görüşülmesi bekleniyor.Sputnik, BRICS üyesi ülkelerin nüfusu ve yüzölçümleri ile olası yeni üyelerin katılımıyla genişleme perspektiflerini bir infografikte derledi.
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infografik, brics, brics zirvesi, инфографика
infografik, brics, brics zirvesi, инфографика

Yeni üyelerin katılımıyla BRICS nasıl genişleyecek?

17:06 17.08.2023
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Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle anılan BRICS İttifakı'na ilgi günden güne artıyor. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor'un, 23 ülkenin liderinin BRICS’e katılmak istediklerini resmen bildirdiği yönündeki açıklaması ittifakın genişleme sürecini gündeme getirdi.
Genişleme konusunun 22-24 Ağustos'ta Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi kapsamında da görüşülmesi bekleniyor.
Sputnik, BRICS üyesi ülkelerin nüfusu ve yüzölçümleri ile olası yeni üyelerin katılımıyla genişleme perspektiflerini bir infografikte derledi.
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