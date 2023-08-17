https://sputniknews.com.tr/20230817/yeni-uyelerin-katilimiyla-brics-nasil-genisleyecek-1074720731.html

Yeni üyelerin katılımıyla BRICS nasıl genişleyecek?

Yeni üyelerin katılımıyla BRICS nasıl genişleyecek?

Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle anılan BRICS İttifakı'na ilgi günden güne artıyor. Güney... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T17:06+0300

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multimedya

infografik

brics

brics zirvesi

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Genişleme konusunun 22-24 Ağustos'ta Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi kapsamında da görüşülmesi bekleniyor.Sputnik, BRICS üyesi ülkelerin nüfusu ve yüzölçümleri ile olası yeni üyelerin katılımıyla genişleme perspektiflerini bir infografikte derledi.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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infografik, brics, brics zirvesi, инфографика