https://sputniknews.com.tr/20230817/ukrayna-cinin-alibaba-sirketini-savas-sponsoru-ilan-etti-1074729086.html

Ukrayna, Çin’in Alibaba şirketini ‘savaş sponsoru’ ilan etti

Ukrayna, Çin’in Alibaba şirketini ‘savaş sponsoru’ ilan etti

Ukrayna Yolsuzluğu Önleme Ulusal Ajansı, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan AliExpress ticaret platformunun sahibi Çinli Alibaba şirketini, Rusya’daki... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T23:21+0300

2023-08-17T23:21+0300

2023-08-17T23:21+0300

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Ukrayna Yolsuzluğu Önleme Ulusal Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Alibaba şirketinin Rusya’daki yan kuruluşu Alibaba.com (RU) geçen yıl yaklaşık 160 milyon dolar gelir elde etti. Şirket ayrıca “Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarından çıkarılan bakırın” satışına yardımcı olmakla suçlanıyor. Bakır alaşımının Çinli şirket Quzhou Nova tarafından Donbass’taki Debaltsevo Metalurji Mühendisliği Fabrikası’ndan satın alındığı iddia edildi. Çinli şirketin bu bakırdan ürettiği ürünleri Alibaba üzerinden sattığı öne sürüldü.Ajans ayrıca Alibaba’yı, Ukrayna yanlısı içeriği sansür etmekle suçladı. Şirketin, adı açıklanmayan bir Ukraynalı çevrimiçi yayıncıyı engellediği belirtildi. 268 bin takipçisi olan yayıncının, Ukrayna’daki çatışmalara ilişkin paylaşımlarından dolayı engellendiği, aynı zamanda “platformdaki Rusya yanlısı paylaşımların kaldırılmadığı” ifade edildi.

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