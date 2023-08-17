https://sputniknews.com.tr/20230817/ukrayna-cinin-alibaba-sirketini-savas-sponsoru-ilan-etti-1074729086.html
Ukrayna, Çin’in Alibaba şirketini ‘savaş sponsoru’ ilan etti
Ukrayna, Çin’in Alibaba şirketini ‘savaş sponsoru’ ilan etti
Ukrayna Yolsuzluğu Önleme Ulusal Ajansı, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan AliExpress ticaret platformunun sahibi Çinli Alibaba şirketini, Rusya’daki... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T23:21+0300
2023-08-17T23:21+0300
2023-08-17T23:21+0300
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Ukrayna Yolsuzluğu Önleme Ulusal Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Alibaba şirketinin Rusya’daki yan kuruluşu Alibaba.com (RU) geçen yıl yaklaşık 160 milyon dolar gelir elde etti. Şirket ayrıca “Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarından çıkarılan bakırın” satışına yardımcı olmakla suçlanıyor. Bakır alaşımının Çinli şirket Quzhou Nova tarafından Donbass’taki Debaltsevo Metalurji Mühendisliği Fabrikası’ndan satın alındığı iddia edildi. Çinli şirketin bu bakırdan ürettiği ürünleri Alibaba üzerinden sattığı öne sürüldü.Ajans ayrıca Alibaba’yı, Ukrayna yanlısı içeriği sansür etmekle suçladı. Şirketin, adı açıklanmayan bir Ukraynalı çevrimiçi yayıncıyı engellediği belirtildi. 268 bin takipçisi olan yayıncının, Ukrayna’daki çatışmalara ilişkin paylaşımlarından dolayı engellendiği, aynı zamanda “platformdaki Rusya yanlısı paylaşımların kaldırılmadığı” ifade edildi.
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ukrayna, ukrayna krizi, çin, alibaba, alibaba, ali express, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, çin, alibaba, alibaba, ali express, rusya
Ukrayna, Çin’in Alibaba şirketini ‘savaş sponsoru’ ilan etti
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Ukrayna Yolsuzluğu Önleme Ulusal Ajansı, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan AliExpress ticaret platformunun sahibi Çinli Alibaba şirketini, Rusya’daki faaliyetlerinden dolayı “savaş sponsorları” listesine dahil etti.
Ukrayna Yolsuzluğu Önleme Ulusal Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Alibaba şirketinin Rusya’daki yan kuruluşu Alibaba.com (RU) geçen yıl yaklaşık 160 milyon dolar gelir elde etti. Şirket ayrıca “Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarından çıkarılan bakırın” satışına yardımcı olmakla suçlanıyor. Bakır alaşımının Çinli şirket Quzhou Nova tarafından Donbass’taki Debaltsevo Metalurji Mühendisliği Fabrikası’ndan satın alındığı iddia edildi. Çinli şirketin bu bakırdan ürettiği ürünleri Alibaba üzerinden sattığı öne sürüldü.
Ajans ayrıca Alibaba’yı, Ukrayna yanlısı içeriği sansür etmekle suçladı. Şirketin, adı açıklanmayan bir Ukraynalı çevrimiçi yayıncıyı engellediği belirtildi. 268 bin takipçisi olan yayıncının, Ukrayna’daki çatışmalara ilişkin paylaşımlarından dolayı engellendiği, aynı zamanda “platformdaki Rusya yanlısı paylaşımların kaldırılmadığı” ifade edildi.