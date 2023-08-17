https://sputniknews.com.tr/20230817/uefa-yilin-futbolcusu-ve-teknik-direktoru-finalistlerini-acikladi-1074721026.html

UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı

UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı

2022-23 UEFA Yılın Erkek Futbolcusu ve Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için finalistler açıklandı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

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spor

messi

futbolcu

uefa

hakem

erling haaland

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listeleri belli oldu.Yılın futbolcusu ödülü için Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.UEFA Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için ise Josep Guardiola (İspanya – Manchester City), Simone Inzaghi (İtalya – Inter) ve Luciano Spalletti (İtalya – Napoli) yarışacak.Ödüllerin sahipleri, 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230807/galatasarayin-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunu-gecmesi-halinde-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1074447120.html

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messi, futbolcu, uefa, hakem, erling haaland