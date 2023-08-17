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‘Luna-25’, Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti
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https://sputniknews.com.tr/20230817/uefa-yilin-futbolcusu-ve-teknik-direktoru-finalistlerini-acikladi-1074721026.html
UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı
UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı
2022-23 UEFA Yılın Erkek Futbolcusu ve Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için finalistler açıklandı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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spor
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futbolcu
uefa
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listeleri belli oldu.Yılın futbolcusu ödülü için Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.UEFA Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için ise Josep Guardiola (İspanya – Manchester City), Simone Inzaghi (İtalya – Inter) ve Luciano Spalletti (İtalya – Napoli) yarışacak.Ödüllerin sahipleri, 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230807/galatasarayin-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunu-gecmesi-halinde-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1074447120.html
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messi, futbolcu, uefa, hakem, erling haaland
messi, futbolcu, uefa, hakem, erling haaland

UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı

17:08 17.08.2023
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Dünyanın en zengin kulüpleri belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
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2022-23 UEFA Yılın Erkek Futbolcusu ve Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için finalistler açıklandı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listeleri belli oldu.
Yılın futbolcusu ödülü için Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.
UEFA Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için ise Josep Guardiola (İspanya – Manchester City), Simone Inzaghi (İtalya – Inter) ve Luciano Spalletti (İtalya – Napoli) yarışacak.
Ödüllerin sahipleri, 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde açıklanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde muhtemel rakibi belli oldu
7 Ağustos, 13:14
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