Türkiye Otelciler Birliği Başkanı: Otel doluluklarında gerilemenin tek nedeni günlük evler değil
© Flickrotel odası
© Flickr
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, otel doluluklarındaki gerilemenin tek nedeni günlük evler olmadığını belirterek, “Genel seçim süreci, depremler ve turistlerin kalış sürelerinin kısalması doluluğu olumsuz etkiledi” dedi.
Bloomberg HT'deki habere göre TÜROB Başkanı Eresin, turizm sektöründeki son gelişmelere değerlendirmelerde bulundu. Eresin, günlük kiralanan evler aracılığıyla gerçekleştirilen kayıt dışı otelcilik faaliyetlerindeki büyük artışın bu yıl otel doluluk rakamlarını ciddi olumsuz etkileyen gelişmeler arasında olduğunu belirtti.
Eresin, “Kayıt dışı günlük kiralık evler sıkıntısı geçmişte de bir dönem çok artmıştı, ancak her anlamda alınan tedbirlerle kontrol altına alınmıştı ancak Son 1-2 yılda sayılarda yeniden ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu yolla kiralanan 60 bine yakın ev olduğu belirtiliyor. Denetimlerin artırılması ve gereğinin yapılmasını, haksız kazancın önüne geçilmesi noktasında ve daha da önemlisi hem güvenlik, hem hijyen sebepleriyle çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
'Tek sebebi günlük kiralık evler değil'
Otellerdeki kan kaybının tek sebebinin günlük kiralık evler olmadığını belirten Eresin, şöyle devam etti:
“Genel seçimlerin sektörümüzü negatif yönde etkileyeceği ve özellikle talebe yönelik ertelemelere yol açabileceğini öngörmüştük. Bunun yansıması olarak da beklentimiz yılın ikinci yarısıyla birlikte talepte artış olacağı ve sektörde konaklama rakamları yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönündeydi. Ancak maalesef genel seçim sürecinin negatif etkisi ve 11 ayrı şehrimizde yaşanan elim depremlerin sonucu olarak bu talebe yönelik ertelemeler birden kesinleşen iptallere dönüştü ve deprem bizim gündemimiz olduğu sürece dünya medyası da bunu kullanmaya devam etti. Sonuç olarak, o dönem depremler sonrası gelen iptallerin yanı sıra yeni talepler de alamadık.”
'Turist sayıları normal seyrinde giderken, otellerdeki doluluk rakamları beklentilerimizin gerisinde kaldı'
Eresin, özellikle şehir otellerinde yılın ikinci yarısında turist giriş sayılarının hedeflere uygun olarak gelmeye başladığını, ancak kalış sürelerinin geçtiğimiz yıllarla karşılaştırıldığında oldukça kısaldığını söyledi. Eresin, “Turistlerin bir kısmı da satış fiyatlarının çok daha hesaplı olduğu kayıt dışı evleri tercih eder hale geldi. Bütün bunların ışığında turist sayıları normal seyrinde giderken, otellerdeki doluluk rakamlarımızın beklentilerimizin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Bu da doğal olarak sektörün moralini bozuyor” dedi.
Günlük evler konusunda mevzuat çalışması başlatılmasından memnun olduklarını belirten Eresin, şunları söyledi:
“Bu tip kiralamalara vergi ve belgelendirme uygulaması sistemin hem kontrol altına alınmasını hem de haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Rekabet eşitliğinin sağlanması açısından çok önemli bir adım olacaktır. Günlük/kısa süreli bu konaklama sağlama/kiralama faaliyetleri nedeniyle her yıl yüksek miktarda vergi kaybı ortaya çıkarken, vergisiz yüksek kazanç imkanının, büyük bir rant ortamının oluşmasına sebebiyet veriyor. Otel yatırımcısı gerek inşaat, gerekse işletme aşamasında bir çok ruhsat ve izin almak durumunda. Ancak ve ne yazık ki gelişen bu pazardan haksız ve eşit olmayan koşullar ile pay almak isteyenlerin sayısı da hızlı bir artış gösterdi. Özellikle turizm bölgelerinde işyeri veya apartman dairesi olarak kiralanan-satın alınan gayrimenkuller, otel odası gibi pazarlanıyor. Bir mekanın konaklama için aynı kişiye 6 aya kadar tahsisi kira değildir. Devamlılık arz eden bu faaliyet, ticari faaliyettir. Ticari kazancın tabii olduğu koşullar vergilendirilmelidir.”
'Airbnb'ye karşı değiliz'
Airbnb’ye karşı olmadıklarını dile getiren Eresin “Konaklama sektörü olarak çeşitlilikten yanayız" dedi.