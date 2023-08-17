https://sputniknews.com.tr/20230817/turkiye-otelciler-birligi-baskani-otel-doluluklarinda-gerilemenin-tek-nedeni-gunluk-evler-degil-1074711165.html

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı: Otel doluluklarında gerilemenin tek nedeni günlük evler değil

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı: Otel doluluklarında gerilemenin tek nedeni günlük evler değil

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, otel doluluklarındaki gerilemenin tek nedeni günlük evler olmadığını belirterek, “Genel seçim süreci... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T10:25+0300

2023-08-17T10:25+0300

2023-08-17T10:25+0300

türkiye

turizm

otel

turist

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Bloomberg HT'deki habere göre TÜROB Başkanı Eresin, turizm sektöründeki son gelişmelere değerlendirmelerde bulundu. Eresin, günlük kiralanan evler aracılığıyla gerçekleştirilen kayıt dışı otelcilik faaliyetlerindeki büyük artışın bu yıl otel doluluk rakamlarını ciddi olumsuz etkileyen gelişmeler arasında olduğunu belirtti.Eresin, “Kayıt dışı günlük kiralık evler sıkıntısı geçmişte de bir dönem çok artmıştı, ancak her anlamda alınan tedbirlerle kontrol altına alınmıştı ancak Son 1-2 yılda sayılarda yeniden ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu yolla kiralanan 60 bine yakın ev olduğu belirtiliyor. Denetimlerin artırılması ve gereğinin yapılmasını, haksız kazancın önüne geçilmesi noktasında ve daha da önemlisi hem güvenlik, hem hijyen sebepleriyle çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.'Tek sebebi günlük kiralık evler değil'Otellerdeki kan kaybının tek sebebinin günlük kiralık evler olmadığını belirten Eresin, şöyle devam etti:'Turist sayıları normal seyrinde giderken, otellerdeki doluluk rakamları beklentilerimizin gerisinde kaldı'Eresin, özellikle şehir otellerinde yılın ikinci yarısında turist giriş sayılarının hedeflere uygun olarak gelmeye başladığını, ancak kalış sürelerinin geçtiğimiz yıllarla karşılaştırıldığında oldukça kısaldığını söyledi. Eresin, “Turistlerin bir kısmı da satış fiyatlarının çok daha hesaplı olduğu kayıt dışı evleri tercih eder hale geldi. Bütün bunların ışığında turist sayıları normal seyrinde giderken, otellerdeki doluluk rakamlarımızın beklentilerimizin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Bu da doğal olarak sektörün moralini bozuyor” dedi.Günlük evler konusunda mevzuat çalışması başlatılmasından memnun olduklarını belirten Eresin, şunları söyledi:'Airbnb'ye karşı değiliz'Airbnb’ye karşı olmadıklarını dile getiren Eresin “Konaklama sektörü olarak çeşitlilikten yanayız" dedi.

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