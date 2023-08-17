https://sputniknews.com.tr/20230817/sonbahar-icin-tatil-secen-ruslar-arasinda-st-petersburg-ve-istanbul-ilk-siralarda-yer-aldi-1074704718.html
Sonbahar için tatil seçen Ruslar arasında St. Petersburg ve İstanbul ilk sıralarda yer aldı
Sonbahar için tatil seçen Ruslar arasında St. Petersburg ve İstanbul ilk sıralarda yer aldı
Rus OneTwoTrip seyahat planlama servisinin verilerine göre, sonbahar için tatil yeri seçen Ruslar arasında ülke içinde St. Petersburg, yurtdışında ise İstanbul... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T01:12+0300
2023-08-17T01:12+0300
2023-08-17T01:12+0300
dünya
st. petersburg
st. petersburg
istanbul
rusya
onetwotrip
tatil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/17/1044802129_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e843b9cc9e0aba2e2b8e5e615403e4ec.jpg
OneTwoTrip analistlerinin Sputnik için yaptıkları çalışma sonucu, sonbahar tatili için rezervasyon yapan Rusların iç destinasyonlardan St. Petersburg ve Moskova'ya, dış destinasyonlardan ise İstanbul ve Erivan'a özel ilgi gösterdikleri görüldü.Servis yetkilileri, “Rezervasyonlarından yarısından biraz fazlasını, ya da yüzde 55.2'sini Rusya'nın oluşturduğu ortaya çıktı. St. Petersburg en popüler şehir oldu, ülke içinde tüm rezervasyonların yüzde 17.6'sı ‘kuzey başkenti’ için yapıldı. Bu sonbaharda Ruslar diğer ülkelerde, bir yıl öncesine göre daha fazla tatil yapacak, yurtdışı rezervasyonların payı yüzde 9 oranında arttı ve yüzde 44.8 olarak gerçekleşti. İstanbul, yurtdışındaki en popüler destinasyon olmaya devam ediyor, otel rezervasyonlarının yüzde 7.3'ü bu kent için yapılıyor” açıklamasında bulundu.Araştırma verilerine göre Rusya içi destinasyonları arasında Moskova (yüzde 15) ve Soçi (yüzde 13.2) de popülaritesini korurken, yurtdışı destinasyonları arasında ise Erivan (yüzde 3.1) ve Roma (yüzde 3) tercih ediliyor.
st. petersburg
istanbul
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/17/1044802129_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_39b7e3c3f89a3b1b62f2a57a4ad58c1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
st. petersburg, st. petersburg, istanbul, rusya, onetwotrip, tatil
st. petersburg, st. petersburg, istanbul, rusya, onetwotrip, tatil
Sonbahar için tatil seçen Ruslar arasında St. Petersburg ve İstanbul ilk sıralarda yer aldı
Abone ol
Rus OneTwoTrip seyahat planlama servisinin verilerine göre, sonbahar için tatil yeri seçen Ruslar arasında ülke içinde St. Petersburg, yurtdışında ise İstanbul ilk sıralarda yer alıyor.
OneTwoTrip analistlerinin Sputnik için yaptıkları çalışma sonucu, sonbahar tatili için rezervasyon yapan Rusların iç destinasyonlardan St. Petersburg ve Moskova'ya, dış destinasyonlardan ise İstanbul ve Erivan'a özel ilgi gösterdikleri görüldü.
Servis yetkilileri, “Rezervasyonlarından yarısından biraz fazlasını, ya da yüzde 55.2'sini Rusya'nın oluşturduğu ortaya çıktı. St. Petersburg en popüler şehir oldu, ülke içinde tüm rezervasyonların yüzde 17.6'sı ‘kuzey başkenti’ için yapıldı. Bu sonbaharda Ruslar diğer ülkelerde, bir yıl öncesine göre daha fazla tatil yapacak, yurtdışı rezervasyonların payı yüzde 9 oranında arttı ve yüzde 44.8 olarak gerçekleşti. İstanbul, yurtdışındaki en popüler destinasyon olmaya devam ediyor, otel rezervasyonlarının yüzde 7.3'ü bu kent için yapılıyor” açıklamasında bulundu.
Araştırma verilerine göre Rusya içi destinasyonları arasında Moskova (yüzde 15) ve Soçi (yüzde 13.2) de popülaritesini korurken, yurtdışı destinasyonları arasında ise Erivan (yüzde 3.1) ve Roma (yüzde 3) tercih ediliyor.