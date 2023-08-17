https://sputniknews.com.tr/20230817/sonbahar-icin-tatil-secen-ruslar-arasinda-st-petersburg-ve-istanbul-ilk-siralarda-yer-aldi-1074704718.html

Sonbahar için tatil seçen Ruslar arasında St. Petersburg ve İstanbul ilk sıralarda yer aldı

Sonbahar için tatil seçen Ruslar arasında St. Petersburg ve İstanbul ilk sıralarda yer aldı

Rus OneTwoTrip seyahat planlama servisinin verilerine göre, sonbahar için tatil yeri seçen Ruslar arasında ülke içinde St. Petersburg, yurtdışında ise İstanbul... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T01:12+0300

2023-08-17T01:12+0300

2023-08-17T01:12+0300

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OneTwoTrip analistlerinin Sputnik için yaptıkları çalışma sonucu, sonbahar tatili için rezervasyon yapan Rusların iç destinasyonlardan St. Petersburg ve Moskova'ya, dış destinasyonlardan ise İstanbul ve Erivan'a özel ilgi gösterdikleri görüldü.Servis yetkilileri, “Rezervasyonlarından yarısından biraz fazlasını, ya da yüzde 55.2'sini Rusya'nın oluşturduğu ortaya çıktı. St. Petersburg en popüler şehir oldu, ülke içinde tüm rezervasyonların yüzde 17.6'sı ‘kuzey başkenti’ için yapıldı. Bu sonbaharda Ruslar diğer ülkelerde, bir yıl öncesine göre daha fazla tatil yapacak, yurtdışı rezervasyonların payı yüzde 9 oranında arttı ve yüzde 44.8 olarak gerçekleşti. İstanbul, yurtdışındaki en popüler destinasyon olmaya devam ediyor, otel rezervasyonlarının yüzde 7.3'ü bu kent için yapılıyor” açıklamasında bulundu.Araştırma verilerine göre Rusya içi destinasyonları arasında Moskova (yüzde 15) ve Soçi (yüzde 13.2) de popülaritesini korurken, yurtdışı destinasyonları arasında ise Erivan (yüzde 3.1) ve Roma (yüzde 3) tercih ediliyor.

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