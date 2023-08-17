Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
SESLİ HABER
Zelenski hepsini görevden aldı: Rüşvet yediler
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası uyardı: 2008 tekrarlanabilir
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay'a gönderilen Luna-25'ten ilk haberler geldi
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230817/sikistigi-otomobilde-yaklasik-400-kilometre-seyahat-eden-kedi-kurtarildi-1074706160.html
Sıkıştığı otomobilde yaklaşık 400 kilometre seyahat eden kedi kurtarıldı
Sıkıştığı otomobilde yaklaşık 400 kilometre seyahat eden kedi kurtarıldı
Ordu’da girdiği aracın motor kısmından çıkamayan yavru kedi 400 kilometre yolculuk yaptı. Çorum’un Sungurlu ilçesine kadar gelen kedi çevredekiler tarafından... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T02:54+0300
2023-08-17T02:54+0300
yaşam
kedi
yavru kedi
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074705652_58:0:671:345_1920x0_80_0_0_38af9effeb6c4f003e66d257d34195cf.jpg
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde aracın far bölümüne sıkıştığı fark edilen kedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra girdiği yandaki aracın altından ikinci kez kurtarıldı.06 BD 7932 plakalı otomobiliyle Ordu'dan Ankara'ya seyahat eden Recep Cingöz, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.Aracından indiği sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden Cingöz, kaputu açtığında bir yavru kedinin aracın motor bölümüne sıkıştığını fark etti.Yavru kedi, çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık 10 dakika süren uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra aracın yanında park halindeki Bilal Saygılı'ya ait GD 130 PV Fransa plakalı araca saklandı.Vatandaşlar bu kez yavru kediyi diğer aracın altından çıkarmak için seferber oldu.Aracın takımlarının bulunduğu alana sıkıştığı belirlenen kedi, aracın altına giren çocuk tarafından çıkarıldı.Yavru kedi tesiste gözlem altına alındı.Sürücü Recep Cingöz, AA muhabirine, Ordu'dan hareket edip, Sungurlu'ya kadar geldiklerini belirterek, "Sungurlu'da araçtan kedi sesi geldiğini fark ettik. Aracın sağına soluna baktık, arabanın içinde bir kedi yavrusu vardı. İlk önce köpek sesi vererek çıkarmaya çalıştık. Köpek sesine tepki vermedi, kedi sesi verdik. Kedi sesine tepki verdi ve bir arkadaşımız kediyi çıkardı. Nerede girdiğini bilmiyorum ama hırpalanmıştı" dedi.Cingöz, yavru kedinin hayatını kurtarmanın mutluluğuyla yola devam edeceklerini belirtti.Bilal Saygılı ise yavru kedi ile macera yaşadıklarını belirterek, "Kedi Ordu'dan Sungurlu'ya kadar gelmiş. Burada benim arabamın motoruna girmiş. Benim küçük oğlanla operasyon yaptık. Benim küçük oğlan kediyi kurtardı" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074705652_134:0:594:345_1920x0_80_0_0_b89d5b00dc828ef39b16ca89269f9e8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, yavru kedi, araç
kedi, yavru kedi, araç

Sıkıştığı otomobilde yaklaşık 400 kilometre seyahat eden kedi kurtarıldı

02:54 17.08.2023
© İHA / SERKAN ŞANSEVER-Ordu'da girdiği aracın motor kısmından çıkamayan yavru kedi 400 kilometre yolculuk yaptı. Çorum'un Sungurlu ilçesine kadar gelen kedi vatandaşlar tarafından kurtardı.
Ordu'da girdiği aracın motor kısmından çıkamayan yavru kedi 400 kilometre yolculuk yaptı. Çorum'un Sungurlu ilçesine kadar gelen kedi vatandaşlar tarafından kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© İHA / SERKAN ŞANSEVER-
Abone olTelegram
Ordu’da girdiği aracın motor kısmından çıkamayan yavru kedi 400 kilometre yolculuk yaptı. Çorum’un Sungurlu ilçesine kadar gelen kedi çevredekiler tarafından kurtardı.
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde aracın far bölümüne sıkıştığı fark edilen kedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra girdiği yandaki aracın altından ikinci kez kurtarıldı.
06 BD 7932 plakalı otomobiliyle Ordu'dan Ankara'ya seyahat eden Recep Cingöz, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.
Aracından indiği sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden Cingöz, kaputu açtığında bir yavru kedinin aracın motor bölümüne sıkıştığını fark etti.
Yavru kedi, çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık 10 dakika süren uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra aracın yanında park halindeki Bilal Saygılı'ya ait GD 130 PV Fransa plakalı araca saklandı.
Vatandaşlar bu kez yavru kediyi diğer aracın altından çıkarmak için seferber oldu.
Aracın takımlarının bulunduğu alana sıkıştığı belirlenen kedi, aracın altına giren çocuk tarafından çıkarıldı.
Yavru kedi tesiste gözlem altına alındı.
Sürücü Recep Cingöz, AA muhabirine, Ordu'dan hareket edip, Sungurlu'ya kadar geldiklerini belirterek, "Sungurlu'da araçtan kedi sesi geldiğini fark ettik. Aracın sağına soluna baktık, arabanın içinde bir kedi yavrusu vardı. İlk önce köpek sesi vererek çıkarmaya çalıştık. Köpek sesine tepki vermedi, kedi sesi verdik. Kedi sesine tepki verdi ve bir arkadaşımız kediyi çıkardı. Nerede girdiğini bilmiyorum ama hırpalanmıştı" dedi.
Cingöz, yavru kedinin hayatını kurtarmanın mutluluğuyla yola devam edeceklerini belirtti.
Bilal Saygılı ise yavru kedi ile macera yaşadıklarını belirterek, "Kedi Ordu'dan Sungurlu'ya kadar gelmiş. Burada benim arabamın motoruna girmiş. Benim küçük oğlanla operasyon yaptık. Benim küçük oğlan kediyi kurtardı" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала