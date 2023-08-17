https://sputniknews.com.tr/20230817/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-dolu-tren-imha-edildi-1074718033.html

Rusya: Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu tren imha edildi, çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya: Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu tren imha edildi, çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Mejevaya tren istasyonunda bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu trenin havaya uçurulduğunu ifade... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T15:11+0300

2023-08-17T15:11+0300

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ölü

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Rusya Savunma Bakanlığı, Mejevaya istasyonunda yük boşaltma alanında bekleyen mühimmat dolu trenin füze atışıyla imha edildiğinin altını çizdi. Bakanlık, trenin imha edildiği anların görüntüsünü de paylaştı.Çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldüÖzel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren bakanlık, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 4 saldırısının bastırıldığını ve 310'dan fazla askerin öldürüldüğünü belirtti.Kupyansk yönünde 6 saldırının püskürtülerek 125 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden bakanlık, Krasnıy Liman yönünde 55, Güney Donetsk yönünde 175'ten fazla, Zaporojye yönünde 195, Herson yönünde ise 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

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