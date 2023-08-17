https://sputniknews.com.tr/20230817/rus-mahkemesinden-askeri-harekatla-ilgili-bilgiyi-kaldirmayan-googlea-para-cezasi-1074726315.html

Rus mahkemesinden, askeri harekatla ilgili yanlış bilgiyi kaldırmayan Google’a para cezası

Rus mahkemesinden, askeri harekatla ilgili yanlış bilgiyi kaldırmayan Google’a para cezası

Google'a Ukrayna askeri harekatıyla ilgili yanlış bilgileri içeren videoları kaldırmadığı için Moskova Mahkemesi 3 milyon ruble para cezası verdi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T21:52+0300

2023-08-17T21:52+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

moskova sulh mahkemesi

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Moskova Sulh Mahkemesi, Google şirketini, YouTube’da yayınlanan ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata ilişkin yanlış bilgi içeren videoları kaldırmaması gerekçesiyle 3 milyon ruble (863 bin TL) para cezasına çarptırdı.Google’dan, korunan tesislere yasdışı sızma yöntemlerini anlatan ve ayrıca “Ukrayna’daki askeri harekata ilişkin yalan bilgi içeren” videoları kaldırılması talep edilmişti.Google’ın Rusya birimi 16 Haziran 2022’de iflasını ilan etmişti. Rus mahkemesi, eylül ayında iflas sürecini askıya almıştı. Bu yılın nisan ayında Google’ın Rusya’daki banka hesabından tüm paralara el konmuştu.

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ukrayna, ukrayna krizi, moskova sulh mahkemesi, google, youtube