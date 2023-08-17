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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230817/rus-mahkemesinden-askeri-harekatla-ilgili-bilgiyi-kaldirmayan-googlea-para-cezasi-1074726315.html
Rus mahkemesinden, askeri harekatla ilgili yanlış bilgiyi kaldırmayan Google’a para cezası
Rus mahkemesinden, askeri harekatla ilgili yanlış bilgiyi kaldırmayan Google’a para cezası
Google'a Ukrayna askeri harekatıyla ilgili yanlış bilgileri içeren videoları kaldırmadığı için Moskova Mahkemesi 3 milyon ruble para cezası verdi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T21:52+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Moskova Sulh Mahkemesi, Google şirketini, YouTube’da yayınlanan ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata ilişkin yanlış bilgi içeren videoları kaldırmaması gerekçesiyle 3 milyon ruble (863 bin TL) para cezasına çarptırdı.Google’dan, korunan tesislere yasdışı sızma yöntemlerini anlatan ve ayrıca “Ukrayna’daki askeri harekata ilişkin yalan bilgi içeren” videoları kaldırılması talep edilmişti.Google’ın Rusya birimi 16 Haziran 2022’de iflasını ilan etmişti. Rus mahkemesi, eylül ayında iflas sürecini askıya almıştı. Bu yılın nisan ayında Google’ın Rusya’daki banka hesabından tüm paralara el konmuştu.
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ukrayna, ukrayna krizi, moskova sulh mahkemesi, google, youtube
ukrayna, ukrayna krizi, moskova sulh mahkemesi, google, youtube

Rus mahkemesinden, askeri harekatla ilgili yanlış bilgiyi kaldırmayan Google’a para cezası

21:52 17.08.2023 (güncellendi: 21:55 17.08.2023)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Google'a Ukrayna askeri harekatıyla ilgili yanlış bilgileri içeren videoları kaldırmadığı için Moskova Mahkemesi 3 milyon ruble para cezası verdi.
Moskova Sulh Mahkemesi, Google şirketini, YouTube’da yayınlanan ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata ilişkin yanlış bilgi içeren videoları kaldırmaması gerekçesiyle 3 milyon ruble (863 bin TL) para cezasına çarptırdı.
Google’dan, korunan tesislere yasdışı sızma yöntemlerini anlatan ve ayrıca “Ukrayna’daki askeri harekata ilişkin yalan bilgi içeren” videoları kaldırılması talep edilmişti.
Google’ın Rusya birimi 16 Haziran 2022’de iflasını ilan etmişti. Rus mahkemesi, eylül ayında iflas sürecini askıya almıştı. Bu yılın nisan ayında Google’ın Rusya’daki banka hesabından tüm paralara el konmuştu.
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