https://sputniknews.com.tr/20230817/putinden-rus-video-oyunlarini-yabanci-pazarlara-tesvik-etme-talimati-1074722115.html
Putin'den Rus video oyunlarını yabancı pazarlara teşvik etme talimatı
Putin'den Rus video oyunlarını yabancı pazarlara teşvik etme talimatı
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete Rus video oyunlarının BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesiyle ilgili teklifler hazırlama talimatı... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T17:55+0300
2023-08-17T17:55+0300
2023-08-17T17:55+0300
vladimir putin
rusya
video oyunları
teşvik
dünya
yazılım
bilgisayar
brics
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'Rusya'da Yaratıcı Ekonominin Geliştirilmesi' sergisini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus video oyunlarının ve onların içindeki yerli yazılımların BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.Hükümete bu konuyla ilgili teklifler hazırlama talimatı veren Putin, talimatın 30 Eylül tarihine kadar yerine getirilmesini talep etti.
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vladimir putin, rusya, video oyunları, teşvik, yazılım, bilgisayar, brics
vladimir putin, rusya, video oyunları, teşvik, yazılım, bilgisayar, brics
Putin'den Rus video oyunlarını yabancı pazarlara teşvik etme talimatı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete Rus video oyunlarının BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesiyle ilgili teklifler hazırlama talimatı verdi.
'Rusya'da Yaratıcı Ekonominin Geliştirilmesi' sergisini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus video oyunlarının ve onların içindeki yerli yazılımların BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Hükümete bu konuyla ilgili teklifler hazırlama talimatı veren Putin, talimatın 30 Eylül tarihine kadar yerine getirilmesini talep etti.