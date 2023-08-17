https://sputniknews.com.tr/20230817/putinden-rus-video-oyunlarini-yabanci-pazarlara-tesvik-etme-talimati-1074722115.html

Putin'den Rus video oyunlarını yabancı pazarlara teşvik etme talimatı

Putin'den Rus video oyunlarını yabancı pazarlara teşvik etme talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete Rus video oyunlarının BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesiyle ilgili teklifler hazırlama talimatı... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T17:55+0300

2023-08-17T17:55+0300

2023-08-17T17:55+0300

vladimir putin

rusya

video oyunları

teşvik

dünya

yazılım

bilgisayar

brics

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'Rusya'da Yaratıcı Ekonominin Geliştirilmesi' sergisini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus video oyunlarının ve onların içindeki yerli yazılımların BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.Hükümete bu konuyla ilgili teklifler hazırlama talimatı veren Putin, talimatın 30 Eylül tarihine kadar yerine getirilmesini talep etti.

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vladimir putin, rusya, video oyunları, teşvik, yazılım, bilgisayar, brics