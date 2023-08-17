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Putin'den Rus video oyunlarını yabancı pazarlara teşvik etme talimatı
Putin'den Rus video oyunlarını yabancı pazarlara teşvik etme talimatı
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete Rus video oyunlarının BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesiyle ilgili teklifler hazırlama talimatı... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T17:55+0300
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vladimir putin
rusya
video oyunları
teşvik
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yazılım
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'Rusya'da Yaratıcı Ekonominin Geliştirilmesi' sergisini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus video oyunlarının ve onların içindeki yerli yazılımların BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.Hükümete bu konuyla ilgili teklifler hazırlama talimatı veren Putin, talimatın 30 Eylül tarihine kadar yerine getirilmesini talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20230817/luna-25-ay-yuzeyinin-ilk-fotografini-cekti-1074721514.html
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vladimir putin, rusya, video oyunları, teşvik, yazılım, bilgisayar, brics
vladimir putin, rusya, video oyunları, teşvik, yazılım, bilgisayar, brics

Putin'den Rus video oyunlarını yabancı pazarlara teşvik etme talimatı

17:55 17.08.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete Rus video oyunlarının BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesiyle ilgili teklifler hazırlama talimatı verdi.
'Rusya'da Yaratıcı Ekonominin Geliştirilmesi' sergisini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus video oyunlarının ve onların içindeki yerli yazılımların BRICS ülkeleri de dahil yabancı pazarlara teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümete bu konuyla ilgili teklifler hazırlama talimatı veren Putin, talimatın 30 Eylül tarihine kadar yerine getirilmesini talep etti.
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