https://sputniknews.com.tr/20230817/putin-moskova-st-petersburg-yuksek-hizli-demiryolu-hatti-projesini-hayata-gecirme-zamani-geldi-1074723268.html

Putin: Moskova-St. Petersburg yüksek hızlı demiryolu hattı projesini hayata geçirme zamanı geldi

Putin: Moskova-St. Petersburg yüksek hızlı demiryolu hattı projesini hayata geçirme zamanı geldi

Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova ile St. Petersburg şehirleri arasında yüksek hızlı demiryolu hattı projesini hayata geçirme zamanının geldiğini belirtti. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T19:23+0300

2023-08-17T19:23+0300

2023-08-17T19:23+0300

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vladimir putin

hızlı tren

moskova

st. petersburg

rusya

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Bugün yapılan Üçüncü Moskova Merkez Çemberi'nin açılış törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova ile St. Petersburg şehirleri arasında yüksek hızlı demiryolu hattı projesini dile getirdi.Rus lider, “Moskova ile St. Petersburg şehirleri arasında yüksek hızlı demiryolu hattı projesini uzun zamandır tartışıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:‘Yeni demiryolu hattı ile Moskova-St. Petersburg arası 2 saat 15 dakikaya düşecek’Rus lider, “Hareket hızı önemli ölçüde artacak ve yolcular için seyahat süresi azalacak, bugün St. Petersburg ile Moskova arasında ulaşım 4 saat 5 dakika iken 2 saat 15 dakikaya, Tver ile Moskova arasında 39 dakikaya ve Velikiy Novgorod ile St. Petersburg arasındaki yolculuk bugün 3 saat 10 dakika iken 29 dakikaya düşecek” açıklamasında bulundu.

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