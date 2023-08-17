https://sputniknews.com.tr/20230817/putin-moskova-st-petersburg-yuksek-hizli-demiryolu-hatti-projesini-hayata-gecirme-zamani-geldi-1074723268.html
Putin: Moskova-St. Petersburg yüksek hızlı demiryolu hattı projesini hayata geçirme zamanı geldi
Putin: Moskova-St. Petersburg yüksek hızlı demiryolu hattı projesini hayata geçirme zamanı geldi
Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova ile St. Petersburg şehirleri arasında yüksek hızlı demiryolu hattı projesini hayata geçirme zamanının geldiğini belirtti. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T19:23+0300
2023-08-17T19:23+0300
2023-08-17T19:23+0300
dünya
vladimir putin
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moskova
st. petersburg
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Bugün yapılan Üçüncü Moskova Merkez Çemberi'nin açılış törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova ile St. Petersburg şehirleri arasında yüksek hızlı demiryolu hattı projesini dile getirdi.Rus lider, “Moskova ile St. Petersburg şehirleri arasında yüksek hızlı demiryolu hattı projesini uzun zamandır tartışıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:‘Yeni demiryolu hattı ile Moskova-St. Petersburg arası 2 saat 15 dakikaya düşecek’Rus lider, “Hareket hızı önemli ölçüde artacak ve yolcular için seyahat süresi azalacak, bugün St. Petersburg ile Moskova arasında ulaşım 4 saat 5 dakika iken 2 saat 15 dakikaya, Tver ile Moskova arasında 39 dakikaya ve Velikiy Novgorod ile St. Petersburg arasındaki yolculuk bugün 3 saat 10 dakika iken 29 dakikaya düşecek” açıklamasında bulundu.
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vladimir putin, hızlı tren, moskova, st. petersburg, rusya
vladimir putin, hızlı tren, moskova, st. petersburg, rusya
Putin: Moskova-St. Petersburg yüksek hızlı demiryolu hattı projesini hayata geçirme zamanı geldi
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Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova ile St. Petersburg şehirleri arasında yüksek hızlı demiryolu hattı projesini hayata geçirme zamanının geldiğini belirtti.
Bugün yapılan Üçüncü Moskova Merkez Çemberi'nin açılış törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova ile St. Petersburg şehirleri arasında yüksek hızlı demiryolu hattı projesini dile getirdi.
Rus lider, “Moskova ile St. Petersburg şehirleri arasında yüksek hızlı demiryolu hattı projesini uzun zamandır tartışıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
“Şimdi artık gerçekten onu hayata geçirme aşamasına geldiğimizi düşünüyorum.”
‘Yeni demiryolu hattı ile Moskova-St. Petersburg arası 2 saat 15 dakikaya düşecek’
Rus lider, “Hareket hızı önemli ölçüde artacak ve yolcular için seyahat süresi azalacak, bugün St. Petersburg ile Moskova arasında ulaşım 4 saat 5 dakika iken 2 saat 15 dakikaya, Tver ile Moskova arasında 39 dakikaya ve Velikiy Novgorod ile St. Petersburg arasındaki yolculuk bugün 3 saat 10 dakika iken 29 dakikaya düşecek” açıklamasında bulundu.