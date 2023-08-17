https://sputniknews.com.tr/20230817/prof-dr-gokcen-orhan-hastanedeki-odasinda-olu-bulundu-1074726988.html

Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu

Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu

Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Orhan odasında ölü bulundu. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ölü bulundu

profesör

kalp

hastane

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Prof. Dr. Gökçen Orhan görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.Olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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