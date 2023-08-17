Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
SESLİ HABER
Zelenski hepsini görevden aldı: Rüşvet yediler
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası uyardı: 2008 tekrarlanabilir
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay'a gönderilen Luna-25'ten ilk haberler geldi
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230817/prof-dr-gokcen-orhan-hastanedeki-odasinda-olu-bulundu-1074726988.html
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu
Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Orhan odasında ölü bulundu. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T22:30+0300
2023-08-17T22:31+0300
türkiye
ölü bulundu
profesör
kalp
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074726832_0:379:828:845_1920x0_80_0_0_6425ec66eff129915c9be71fd03852a7.jpg
Prof. Dr. Gökçen Orhan görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.Olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074726832_0:302:828:923_1920x0_80_0_0_5d098c0b335302fdb00639563b56ccf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gökçen orhan kimdir, gökçen orhan öldü mü, gökçen orhan neden öldü,
gökçen orhan kimdir, gökçen orhan öldü mü, gökçen orhan neden öldü,

Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu

22:30 17.08.2023 (güncellendi: 22:31 17.08.2023)
© İHAProf. Dr. Gökçen Orhan
Prof. Dr. Gökçen Orhan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© İHA
Abone olTelegram
Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Orhan odasında ölü bulundu.
Prof. Dr. Gökçen Orhan görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.
Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.
Olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала