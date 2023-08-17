https://sputniknews.com.tr/20230817/prof-dr-gokcen-orhan-hastanedeki-odasinda-olu-bulundu-1074726988.html
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu
Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Orhan odasında ölü bulundu. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T22:30+0300
2023-08-17T22:30+0300
2023-08-17T22:31+0300
türkiye
ölü bulundu
profesör
kalp
hastane
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Prof. Dr. Gökçen Orhan görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.Olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.
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gökçen orhan kimdir, gökçen orhan öldü mü, gökçen orhan neden öldü,
gökçen orhan kimdir, gökçen orhan öldü mü, gökçen orhan neden öldü,
Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu
22:30 17.08.2023 (güncellendi: 22:31 17.08.2023) Abone ol
Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Orhan odasında ölü bulundu.
Prof. Dr. Gökçen Orhan görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.
Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.
Olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.