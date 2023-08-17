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Özgür Özel: İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var
Özgür Özel: İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var
Ekrem İmamoğlu'nun önceki günkü basın toplantısında İBB başkanlığına yeniden aday olacağı açıklamasının ardından gözler yeniden CHP'ye çevrildi. İmamoğlu... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T11:52+0300
2023-08-17T11:52+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağı açıklamasının ardından gözler yeniden CHPye çevrildi. Özgür Özel, Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuştu?Saymaz görüşmeyi bugünkü köşesinde şu ifadelerle ele aldı. Özel İmamoğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin şunları söyledi:Adaylığını ne zaman açıklayacak?Emanetçi aday mı?
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel

Özgür Özel: İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var

11:52 17.08.2023
© AA / Evrim AydınÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA / Evrim Aydın
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Ekrem İmamoğlu'nun önceki günkü basın toplantısında İBB başkanlığına yeniden aday olacağı açıklamasının ardından gözler yeniden CHP'ye çevrildi. İmamoğlu, Özgür Özel'i mi destekleyecek? Özgür Özel bu sorulara "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" yanıtını verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağı açıklamasının ardından gözler yeniden CHPye çevrildi. Özgür Özel, Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuştu?
Saymaz görüşmeyi bugünkü köşesinde şu ifadelerle ele aldı. Özel İmamoğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin şunları söyledi:
"Beklediğim bir karardı. en çok İstanbullular memnun olmuştur. AK Parti'ye karşı kurulup başarılı olmuş en iyi ittifak örneği, İstanbul ittifakı. Bu ittifakı ancak İmamoğlu sürdürebilirdi. “İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır” demek, geleceğe dönük önemli bir iddia. Hem İstanbul'un hem Türkiye'nin geleceği için kıymetli bir karar. Ekrem başkan üç karar birden verdi. Kendisi, İstanbul ve Türkiye için doğru karar."

Adaylığını ne zaman açıklayacak?

"Örgütümüz şu an ilçe kongreleriyle meşgul. Partinin tansiyonu orada atıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Bu kritik süreçte partiyi kamuoyunda zor durumda bırakmadan, genel başkanımıza hak ettiği değeri göstererek, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak.
Değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var, bir şeyler değişecek mi diye. Kimse umutsuzluğa kapılmasın üzerimize düşeni yapacağız."

Emanetçi aday mı?

"İmamoğlu ile aramızda “Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur” gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. CHP'nin genel başkanlığı Atatürk'ten emanet alınan bir şeydir. İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması, sonra Türkiye'yi kazanacağı süreçte onunla uyum içinde olunması başka bir şey. Bu görevi bir süreliğine tutup sonra devretmek başka… Emanet Atatürk'e ait. Şu anda Kemal bey'de. Bir gün bize nasip olursa sorumluluğunu Atatürk'e karşı hissederiz."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
POLİTİKA
Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını herkes gibi TV’den öğrendi
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