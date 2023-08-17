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https://sputniknews.com.tr/20230817/mitten-operasyon-cumhurbaskani-erdoganin-sesini-taklit-eden-dolandirici-yakalandi-1074715680.html
MİT'ten operasyon: Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcı yakalandı
MİT'ten operasyon: Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcı yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T13:32+0300
2023-08-17T13:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
dolandırıcılık
yapay zeka
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MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlattı.Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit eden, yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etti.Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230728/mitten-irakta-nokta-operasyon-1074089772.html
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recep tayyip erdoğan, dolandırıcılık, yapay zeka
recep tayyip erdoğan, dolandırıcılık, yapay zeka

MİT'ten operasyon: Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcı yakalandı

13:32 17.08.2023 (güncellendi: 13:46 17.08.2023)
© AASiber suç
Siber suç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.
MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlattı.
Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit eden, yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etti.
Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.
Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğini belirtti.
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