https://sputniknews.com.tr/20230817/mitten-operasyon-cumhurbaskani-erdoganin-sesini-taklit-eden-dolandirici-yakalandi-1074715680.html

MİT'ten operasyon: Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcı yakalandı

MİT'ten operasyon: Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T13:32+0300

2023-08-17T13:32+0300

2023-08-17T13:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

dolandırıcılık

yapay zeka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074715903_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bab789fe9a3e974d9ebfd12830921822.jpg

MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlattı.Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit eden, yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etti.Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230728/mitten-irakta-nokta-operasyon-1074089772.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, dolandırıcılık, yapay zeka