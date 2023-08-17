https://sputniknews.com.tr/20230817/meksikada-84-yasindaki-kadinin-karninda-40-yillik-cenin-bulundu-1074704375.html

Meksika’da 84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu

Meksika’da 84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu

Meksika’nın kuzeyindeki Durango eyaletinde karın ağrısıyla hastaneye giden 84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin tespit edildi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T00:09+0300

2023-08-17T00:09+0300

2023-08-17T00:09+0300

yaşam

meksika

durango

karın

karın ağrısı

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Meksika’nın Durango eyaletinde şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvuran 84 yaşındaki kadının karnında cenin olduğu tespit edildi.Yapılan muayene sonucunda ceninin yaklaşık 40 yıllık olduğu belirlenirken, doktorlar bebeğin dış gebelik sonucu rahmin dışında 40 haftaya kadar geliştiğini, ancak hamileliğin sona ermesine rağmen doğumun gerçekleşmemesi sebebiyle kadının karnında kaldığını ifade etti.Doktorlar ayrıca ceninin alınması için yapılacak herhangi bir cerrahi müdahalenin kadının yaşı dolayısıyla riskli olduğunu söyledi.Tıp literatüründe 'Litopedion' olarak tanımlanıyorYaşanan bu ilginç olay, tıp literatüründe “Litopedion” olarak tanımlanıyor.Taş bebek olarak da tabir edilen ve çok nadir olarak görülen Litopedion'un, dış gebelikte bebeğin anne karnında hayatını kaybetmesi ancak vücudun dışına atılamaması sebebiyle meydana geliyor.Annenin karnında kalan bebek zamanla vücudun koruma mekanizması tarafından kireçlenerek ölmüş fetüsün anneyi zehirlemesi engelleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230120/trans-birey-hamile-kaldi-hem-anne-hem-baba-oldu-1065989500.html

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