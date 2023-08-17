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https://sputniknews.com.tr/20230817/marmara-denizinde-firtina-uyarisi-1074713846.html
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/uclu-koltuk-firtinanin-etkisiyle-ucmaya-basladi-baska-bir-binaya-carparak-durdu-1071229002.html
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fırtına, marmara denizi, uyarı
fırtına, marmara denizi, uyarı

Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

12:25 17.08.2023
© AAİstanbul, fırtına, deniz
İstanbul, fırtına, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA
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Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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