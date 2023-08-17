https://sputniknews.com.tr/20230817/marmara-denizinde-firtina-uyarisi-1074713846.html

Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T12:25+0300

2023-08-17T12:25+0300

2023-08-17T12:25+0300

türkiye

fırtına

marmara denizi

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/03/1055276746_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bb362340e6e496c4a9925b78d9f80e69.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230517/uclu-koltuk-firtinanin-etkisiyle-ucmaya-basladi-baska-bir-binaya-carparak-durdu-1071229002.html

türkiye

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fırtına, marmara denizi, uyarı