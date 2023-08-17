https://sputniknews.com.tr/20230817/marmara-denizinde-firtina-uyarisi-1074713846.html
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T12:25+0300
2023-08-17T12:25+0300
2023-08-17T12:25+0300
türkiye
fırtına
marmara denizi
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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fırtına, marmara denizi, uyarı
fırtına, marmara denizi, uyarı
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
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Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.