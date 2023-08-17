https://sputniknews.com.tr/20230817/kolombiyada-63-buyuklugunde-deprem-1074724598.html
Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Kolombiya'nın Cumaral bölgesinin kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T21:11+0300
2023-08-17T21:11+0300
2023-08-17T21:11+0300
dünya
kolombiya
deprem
cumaral
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Meta yönetim bölgesine bağlı Cumaral'ın 16 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.USGS, yerel saatle 20.04'te meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.
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kolombiya, deprem, cumaral
kolombiya, deprem, cumaral
Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
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Kolombiya'nın Cumaral bölgesinin kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Meta yönetim bölgesine bağlı Cumaral'ın 16 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.
USGS, yerel saatle 20.04'te meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.