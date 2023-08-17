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KKM hesapları 3.3 trilyon lirayı aştı
KKM hesapları 3.3 trilyon lirayı aştı
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar geçen hafta itibarıyla 3 trilyon 357 milyar TL'ye çıktı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T16:04+0300
2023-08-17T16:04+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
merkez bankası
ekonomi
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KKM hesaplarında yükseliş devam etse de geçen hafta hız kesti.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 11 Ağustos'la biten haftada 3 trilyon 357 milyar 708 milyon lirayla yeni zirveyi gördü.Böylece bir haftada KKM hesaplara 75,3 milyar TL'lik giriş yapıldı. Önceki hafta 149,9 milyar dolarlık artış gerçekleşmişti.KKM hesaplarına girişte önceki haftaya göre yarı yarıya azalma meydana geldi.KKM için temmuz ayında bütçeden 34,5 milyar lira tutarında transfer yapıldı. KKM için yılın başından bu yana küçük miktarlarda yapılan transferler, TL'nin keskin değer kaybettiği haziran ayında 20,6 milyar liraya çıkmıştı.KKM'de zorunlu karşılık oranı 21 Temmuz'da yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu.Ancak zorunlu karşılık düzenlemesine karşın KKM hesaplarına girişin devam ettiği görülüyor.
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kur korumalı mevduat (kkm), merkez bankası, ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm), merkez bankası, ekonomi

KKM hesapları 3.3 trilyon lirayı aştı

16:04 17.08.2023
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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar geçen hafta itibarıyla 3 trilyon 357 milyar TL'ye çıktı.
KKM hesaplarında yükseliş devam etse de geçen hafta hız kesti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 11 Ağustos'la biten haftada 3 trilyon 357 milyar 708 milyon lirayla yeni zirveyi gördü.

Böylece bir haftada KKM hesaplara 75,3 milyar TL'lik giriş yapıldı. Önceki hafta 149,9 milyar dolarlık artış gerçekleşmişti.

KKM hesaplarına girişte önceki haftaya göre yarı yarıya azalma meydana geldi.

KKM için temmuz ayında bütçeden 34,5 milyar lira tutarında transfer yapıldı. KKM için yılın başından bu yana küçük miktarlarda yapılan transferler, TL'nin keskin değer kaybettiği haziran ayında 20,6 milyar liraya çıkmıştı.

KKM'de zorunlu karşılık oranı 21 Temmuz'da yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu.

Ancak zorunlu karşılık düzenlemesine karşın KKM hesaplarına girişin devam ettiği görülüyor.
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