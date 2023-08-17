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‘Luna-25’, Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti
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Kılıçdaroğlu: Deprem vergisi olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?
Kılıçdaroğlu: Deprem vergisi olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1999 depreminin 24. yıl dönümünde iktidara seslenerek, "17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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politika
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deprem
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Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Depremde kaybedilenler anılırken, 1999'dan beri toplanılan deprem vergilerinin akıbeti tartışılmaya devam ediyor.Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230817/17-agustos-1999-marmara-depreminde-hayatini-kaybedenler-anildi-1074706492.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deprem, vergi
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deprem, vergi

Kılıçdaroğlu: Deprem vergisi olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?

16:42 17.08.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1999 depreminin 24. yıl dönümünde iktidara seslenerek, "17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?" diye sordu.
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Depremde kaybedilenler anılırken, 1999'dan beri toplanılan deprem vergilerinin akıbeti tartışılmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat’ta büyük bir acı içinde yaşadık. 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Saray Devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için "deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?"
17 Ağustos Depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı
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