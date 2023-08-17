Kılıçdaroğlu: Deprem vergisi olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?

"Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat’ta büyük bir acı içinde yaşadık. 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Saray Devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için "deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?"