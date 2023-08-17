https://sputniknews.com.tr/20230817/japonya-rusyadan-tahil-ithalatini-temmuzda-yuzde-5-bin-680-artirdi-1074718693.html

Japonya, Rusya’dan tahıl ithalatını Temmuz’da yüzde 5 bin 680 artırdı

Japonya, Rusya’dan tahıl ithalatını Temmuz’da yüzde 5 bin 680 artırdı

Japonya’nın, Rusya’dan tahıl ithalatını Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 bin 679 artırdığı belirtildi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T15:54+0300

2023-08-17T15:54+0300

2023-08-17T15:54+0300

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Japonya Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı ticari istatistik bilgilerine göre, Temmuz ayında Rusya’dan tahıl ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5679 oranında arttı.Balık ve balık ürünleri ithalatı aynı dönemde yüzde 35.3 oranında azalırken sebze ithalatı da yüzde 30 azaldı.Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yüzde 53.6, kömür ithalatı yüzde 72.9, demir olmayan metallerin ithalatı 69.5, maden cevheri ithalatı yüzde 93, demir ve çelik ürünlerin ithalatı da yüzde 52.2 oranında azaldı.Japonya’nın Rusya’ya ulaşım araçları ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarken yedek parça ihracatı yüzde 44.4 düştü. Sağlık ürünlerinin ihracatı yüzde 1123 oranında arttı.Genel olarak Japonya’nın Rusya’ya ihracatı Temmuz ayında yüzde 25 artarken 347 milyon 850 bin dolara ulaşırken Rusya’dan ithalat aynı dönemde yüzde 69.6 azalarak 367 milyon 310 bin dolara geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20230816/fitch-10-gelismis-ekonomiye-iliskin-ortalama-buyume-tahminini-dusurdu-1074700036.html

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japonya, rusya, tahıl, temmuz, ticaret, ihracat, ithalat, asya, asya & pasifik, tahıl, kömür, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)