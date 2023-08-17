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İYİ Parti'den MHP'ye 3. yol çağrısı
İYİ Parti'den MHP'ye 3. yol çağrısı
MHP'nin İYİ Parti'ye yerel seçimde ittifakı çağrısıyla başlayan tartışma sürerken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın "Türk... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T15:10+0300
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politika
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MHP'nin yerel seçimlerde İYİ Parti'ye ittifak çağrısı siyaset gündeminde yerini koruyor.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan ise konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Akalın, yerel seçimde ittifak çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi o açıklamasına etiketledi ve "Milliyetçi/ülkücü harekete bir iktidar borcumuz var." dedi.Akalın, "Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir." ifadelerini kullandı.
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iyi parti, mhp, ittifak
iyi parti, mhp, ittifak

İYİ Parti'den MHP'ye 3. yol çağrısı

15:10 17.08.2023
Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
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MHP'nin İYİ Parti'ye yerel seçimde ittifakı çağrısıyla başlayan tartışma sürerken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın "Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez. Yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" dedi.
MHP'nin yerel seçimlerde İYİ Parti'ye ittifak çağrısı siyaset gündeminde yerini koruyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan ise konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Akalın, yerel seçimde ittifak çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi o açıklamasına etiketledi ve "Milliyetçi/ülkücü harekete bir iktidar borcumuz var." dedi.
Akalın, "Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
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