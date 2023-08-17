https://sputniknews.com.tr/20230817/istanbula-yeni-metro-hatti-1074718372.html

İstanbul'a yeni metro hattı

İstanbul'a yeni metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey-Esenyurt metro hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Hattın ilk etabı olan Mahmutbey-Kanuni... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T15:24+0300

2023-08-17T15:24+0300

2023-08-17T15:24+0300

türkiye

istanbul

metro

ekrem imamoğlu

chp

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı’nda çalışmalar sürüyor. Yüzde 25'i tamamlanan kazılar, tünel açma makinesi ile devam ediyor.Hattın 2 bin 200 metresi tamamlandı. Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı, Mahmutbey-Mecidiyeköy-Metro Hattı’nın devamı niteliğinde. Hattın açılmasıyla birlikte, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verilecek.Kabataş-Esenyurt arasında kesintisiz raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Seyahat süresi 68 dakika olacak.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un batısına ilk metronun erişiminin başlayacağını ifade etti.İmamoğlu, Mahmutbey- İstanbul Tema Hastanesi bölümünde çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirterek “Devamını da inşallah hızlı bir şekilde bir takım finansmanla ilgili süreçleri tamamlandığında daha etkin bir şekilde yapacağız. Ayrıca Esenyurt’u da Saadetdere’ye uzatarak aslında ileride Sefaköy-Beylikdüzü hattıyla da birleşen bir hatta dönüştüreceğiz” dedi.İmamoğlu, projenin tamamlanmasıyla şehrin batısına ilk kez metro geleceğini belirterek şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230618/istanbulda-bazi-metro-hatlari-kapatilacak-1072590960.html

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istanbul, metro, ekrem imamoğlu, chp, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)