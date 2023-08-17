https://sputniknews.com.tr/20230817/ispanyanin-kanarya-adalarinda-5-koy-tahliye-edildi-tablo-cok-pozitif--gorunmuyor-1074726671.html

Kanarya Adaları'nda 5 köy tahliye edildi: 'Tablo çok pozitif görünmüyor'

Kanarya Adaları'nda 5 köy tahliye edildi: 'Tablo çok pozitif görünmüyor'

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de, yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltıldı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T22:22+0300

2023-08-17T22:22+0300

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kanarya adaları

yangın

orman yangını

avrupa

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Tenerife Adası'nda çıkan yangını söndürme ve risk altındakileri tahliye çalışmaları sürüyor.Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, basına yaptığı açıklamada, "Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor" ifadelerini kullandı.Bunun son 40 yılın en kötü orman yangını olduğunu söyleyen Clavijo, yangın söndürme çalışmalarının son derece zor ilerlediğini çünkü orman yangınının tahminlerin aksine kendi iklimini yarattığını belirtti.Tenerife'deki yangını kısa sürede söndürmenin kritik olduğunu vurgulayan Clavijo, pazar gününe kadar her geçen gün havanın daha da ısınacağını söyledi.Yangında 48 saatten kısa bir süre içinde 2 bin 600 hektarlık alanın kül olduğunu belirten Clavijo, söndürme çalışmalarında 200'den fazla personelle 13 uçak ve helikopterin görev aldığını kaydetti.Bölgede itfaiyecilerin daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak için yaklaşık 7 bin 600 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı aktarıldı.Yangının tehdit oluşturduğu Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona ve Las Lagunetas köylerinin önlem olarak tahliye edilmesinin yanı sıra adanın kuzey kesimlerindeki dağlara giden yolların da geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.

kanarya adaları

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kanarya adaları, yangın, orman yangını, avrupa