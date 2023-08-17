Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
SESLİ HABER
Zelenski hepsini görevden aldı: Rüşvet yediler
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası uyardı: 2008 tekrarlanabilir
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay'a gönderilen Luna-25'ten ilk haberler geldi
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230817/ispanyanin-kanarya-adalarinda-5-koy-tahliye-edildi-tablo-cok-pozitif--gorunmuyor-1074726671.html
Kanarya Adaları'nda 5 köy tahliye edildi: 'Tablo çok pozitif görünmüyor'
Kanarya Adaları'nda 5 köy tahliye edildi: 'Tablo çok pozitif görünmüyor'
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de, yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltıldı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T22:22+0300
2023-08-17T22:24+0300
dünya
kanarya adaları
yangın
orman yangını
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074726514_0:75:3508:2048_1920x0_80_0_0_a5fa17af3f556ed1858b44626e2be2d3.jpg
Tenerife Adası'nda çıkan yangını söndürme ve risk altındakileri tahliye çalışmaları sürüyor.Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, basına yaptığı açıklamada, "Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor" ifadelerini kullandı.Bunun son 40 yılın en kötü orman yangını olduğunu söyleyen Clavijo, yangın söndürme çalışmalarının son derece zor ilerlediğini çünkü orman yangınının tahminlerin aksine kendi iklimini yarattığını belirtti.Tenerife'deki yangını kısa sürede söndürmenin kritik olduğunu vurgulayan Clavijo, pazar gününe kadar her geçen gün havanın daha da ısınacağını söyledi.Yangında 48 saatten kısa bir süre içinde 2 bin 600 hektarlık alanın kül olduğunu belirten Clavijo, söndürme çalışmalarında 200'den fazla personelle 13 uçak ve helikopterin görev aldığını kaydetti.Bölgede itfaiyecilerin daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak için yaklaşık 7 bin 600 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı aktarıldı.Yangının tehdit oluşturduğu Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona ve Las Lagunetas köylerinin önlem olarak tahliye edilmesinin yanı sıra adanın kuzey kesimlerindeki dağlara giden yolların da geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.
kanarya adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074726514_655:0:3386:2048_1920x0_80_0_0_f63b9ff298b676b4b33f52edc87c9e79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanarya adaları, yangın, orman yangını, avrupa
kanarya adaları, yangın, orman yangını, avrupa

Kanarya Adaları'nda 5 köy tahliye edildi: 'Tablo çok pozitif görünmüyor'

22:22 17.08.2023 (güncellendi: 22:24 17.08.2023)
© AFP 2023 / DESIREE MARTINKanarya Adaları yangın
Kanarya Adaları yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / DESIREE MARTIN
Abone olTelegram
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de, yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltıldı.
Tenerife Adası'nda çıkan yangını söndürme ve risk altındakileri tahliye çalışmaları sürüyor.
Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, basına yaptığı açıklamada, "Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Bunun son 40 yılın en kötü orman yangını olduğunu söyleyen Clavijo, yangın söndürme çalışmalarının son derece zor ilerlediğini çünkü orman yangınının tahminlerin aksine kendi iklimini yarattığını belirtti.
Tenerife'deki yangını kısa sürede söndürmenin kritik olduğunu vurgulayan Clavijo, pazar gününe kadar her geçen gün havanın daha da ısınacağını söyledi.
Yangında 48 saatten kısa bir süre içinde 2 bin 600 hektarlık alanın kül olduğunu belirten Clavijo, söndürme çalışmalarında 200'den fazla personelle 13 uçak ve helikopterin görev aldığını kaydetti.
Bölgede itfaiyecilerin daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak için yaklaşık 7 bin 600 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı aktarıldı.
Yangının tehdit oluşturduğu Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona ve Las Lagunetas köylerinin önlem olarak tahliye edilmesinin yanı sıra adanın kuzey kesimlerindeki dağlara giden yolların da geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала