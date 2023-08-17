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https://sputniknews.com.tr/20230817/irlandada-fazla-para-veren-atmlerde-kuyruk-olustu-1074705375.html
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu
İrlanda'daki bir bankanın ATM'lerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle talep edilenden fazla para vermesi üzerine ATM'lerde uzun sıralar oluşurken, bazı... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T02:22+0300
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dünya
atm
avrupa
irlanda
banka
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İrlanda medyasındaki habere göre, Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha küçük meblağlar çekmek isteyenlere daha yüksek miktarda para verirken, hesabında para bulunmayan müşterilerin dahi para çekmesine izin verdi.Bilginin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla söz konusu ATM'lerden para çekmek isteyenler, uzun sıralar oluşturdu.Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 40 farklı noktada "olağan dışı insan hareketliliği ve gürültü" ihbarı yapıldığı belirtilirken, bu noktalara polis gönderildi.Bank of Ireland tarafından eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:Banka, daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu.
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atm, avrupa, irlanda, banka
atm, avrupa, irlanda, banka

İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

02:22 17.08.2023
© AFP 2023 / PETER MUHLYİrlanda - banka - ATM
İrlanda - banka - ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / PETER MUHLY
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İrlanda'daki bir bankanın ATM'lerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle talep edilenden fazla para vermesi üzerine ATM'lerde uzun sıralar oluşurken, bazı bölgelere polis gönderildi.
İrlanda medyasındaki habere göre, Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha küçük meblağlar çekmek isteyenlere daha yüksek miktarda para verirken, hesabında para bulunmayan müşterilerin dahi para çekmesine izin verdi.
Bilginin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla söz konusu ATM'lerden para çekmek isteyenler, uzun sıralar oluşturdu.
Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 40 farklı noktada "olağan dışı insan hareketliliği ve gürültü" ihbarı yapıldığı belirtilirken, bu noktalara polis gönderildi.
Bank of Ireland tarafından eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Müşterilerimize normal limitlerin üzerindeki para transferi ve çekme, ödeme işlemlerinin hesaplarına yansıtılacağını hatırlatmak isteriz. Müşterilerimizin bakiyelerini kontrol edemediğinin bilincindeyiz ancak fazladan para çekme ve transfer yapmamanız gerekir."
Banka, daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu.
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