İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu
© AFP 2023 / PETER MUHLYİrlanda - banka - ATM
© AFP 2023 / PETER MUHLY
İrlanda'daki bir bankanın ATM'lerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle talep edilenden fazla para vermesi üzerine ATM'lerde uzun sıralar oluşurken, bazı bölgelere polis gönderildi.
İrlanda medyasındaki habere göre, Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha küçük meblağlar çekmek isteyenlere daha yüksek miktarda para verirken, hesabında para bulunmayan müşterilerin dahi para çekmesine izin verdi.
Long queues formed at Bank of Ireland cash machines throughout the Republic after a “technical issue” allowed customers to withdraw money they did not havehttps://t.co/qCZiAjhHh9— The Times and The Sunday Times (@thetimes) August 16, 2023
Bilginin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla söz konusu ATM'lerden para çekmek isteyenler, uzun sıralar oluşturdu.
Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 40 farklı noktada "olağan dışı insan hareketliliği ve gürültü" ihbarı yapıldığı belirtilirken, bu noktalara polis gönderildi.
Bank error in Ireland allows people with very low bank balances to withdraw 1,000 euros in cash from ATMs.pic.twitter.com/MbrPg28OFq— The Spectator Index (@spectatorindex) August 16, 2023
Bank of Ireland tarafından eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Müşterilerimize normal limitlerin üzerindeki para transferi ve çekme, ödeme işlemlerinin hesaplarına yansıtılacağını hatırlatmak isteriz. Müşterilerimizin bakiyelerini kontrol edemediğinin bilincindeyiz ancak fazladan para çekme ve transfer yapmamanız gerekir."
If you were a Bank of Ireland customer, you were in luck Tuesday night. Due to a glitch, some customers were able to withdraw money from ATMs that they didn't have in their accounts. While the bank apologized, it noted that any transactions will be reflected accurately. pic.twitter.com/NK4odpha8o— NowThis (@nowthisnews) August 16, 2023
Banka, daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu.