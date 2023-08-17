https://sputniknews.com.tr/20230817/irlandada-fazla-para-veren-atmlerde-kuyruk-olustu-1074705375.html

İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

İrlanda'daki bir bankanın ATM'lerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle talep edilenden fazla para vermesi üzerine ATM'lerde uzun sıralar oluşurken, bazı... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T02:22+0300

2023-08-17T02:22+0300

2023-08-17T02:22+0300

dünya

atm

avrupa

irlanda

banka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074705218_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_cd403d985b58976ab93e5d7837e52503.jpg

İrlanda medyasındaki habere göre, Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha küçük meblağlar çekmek isteyenlere daha yüksek miktarda para verirken, hesabında para bulunmayan müşterilerin dahi para çekmesine izin verdi.Bilginin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla söz konusu ATM'lerden para çekmek isteyenler, uzun sıralar oluşturdu.Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 40 farklı noktada "olağan dışı insan hareketliliği ve gürültü" ihbarı yapıldığı belirtilirken, bu noktalara polis gönderildi.Bank of Ireland tarafından eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:Banka, daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu.

irlanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atm, avrupa, irlanda, banka