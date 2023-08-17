https://sputniknews.com.tr/20230817/iranli-kadin-yolcunun-ic-camasiri-ve-ayakkabisina-saklanmis-30-milyon-liralik-pirlanta-ele-1074724238.html

İranlı kadın yolcunun iç çamaşırı ve ayakkabısına saklanmış 30 milyon liralık pırlanta ele geçirildi

İranlı kadın yolcunun iç çamaşırı ve ayakkabısına saklanmış 30 milyon liralık pırlanta ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan İranlı bir kadın yolcunun iç çamaşırına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş 30... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T20:39+0300

2023-08-17T20:39+0300

2023-08-17T20:52+0300

türkiye

iran

kadın

yolcu

iç çamaşırı

ayakkabı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Dubai'den gelen İran uyruklu bir kadın yolcunun hareketlerinden şüphelendi.Helma S'nin uçaktan inişi ve havalimanındaki hareketlerini güvenlik kameralarından inceleyen ekipler, gümrüklü alandan çıktığı sırada yolcuyu durdurdu.Kadın yolcunun valizlerindeki aramada herhangi bir şeye rastlanmadı.Güvenlik kontrolünden geçirilen ve üst araması yapılan Helma S'nin iç çamaşırı ve ayakkabı tabanına gizlenmiş, ülkeye kaçak yolla sokulmaya çalışılan değişik boyut ve ağırlıkta çok sayıda pırlanta ele geçirildi.Piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu değerlendirilen pırlantalara el konuldu.Gözaltına alınan Helma S. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Buradaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilen Helma S'nin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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iran, kadın, yolcu, iç çamaşırı, ayakkabı