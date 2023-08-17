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https://sputniknews.com.tr/20230817/gozler-kritik-toplantida-memur-ve-emekli-maasina-zam-icin-yeni-teklif-bekleniyor-1074707372.html
Gözler kritik toplantıda: Memur ve emekli maaşına zam için yeni teklif bekleniyor
Gözler kritik toplantıda: Memur ve emekli maaşına zam için yeni teklif bekleniyor
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T07:44+0300
2023-08-17T07:44+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor. Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.NTV'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların genel başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, sendikaların hizmet kollarına ilişkin talepler de ele alındı. Bakan Işıkhan'ın taleplerin birçoğuna olumlu yaklaştığı belirtiliyor.Son tarih 21 AğustosBeklenti, hizmet kollarının taleplerinin önemli bir kısmının kabul edilmesi. İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı. Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos. Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230816/memur-ve-emeklilerin-ocak-maasi-hesaplandi-olasi-zam-orani-ve-rakam-belli-oldu-1074682243.html
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memur, memur zammı, memur maaşı
memur, memur zammı, memur maaşı

Gözler kritik toplantıda: Memur ve emekli maaşına zam için yeni teklif bekleniyor

07:44 17.08.2023
© AAMemur zammı
Memur zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA
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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti'nin bugün yeni bir zam teklifi sunması bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.
Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.
2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.
NTV'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların genel başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, sendikaların hizmet kollarına ilişkin talepler de ele alındı. Bakan Işıkhan'ın taleplerin birçoğuna olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Son tarih 21 Ağustos

Beklenti, hizmet kollarının taleplerinin önemli bir kısmının kabul edilmesi. İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı. Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos. Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
EKONOMİ
Memur ve emeklilerin 'ocak' maaşı hesaplandı: Olası zam oranı ve rakam belli oldu
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