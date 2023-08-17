https://sputniknews.com.tr/20230817/fenerbahcenin-avrupa-sinavinda-muhtemel-11i-nasil-1074713981.html

Fenerbahçe, Avrupa sınavında: Muhtemel 11'de kimler var?

Fenerbahçe, Avrupa sınavında: Muhtemel 11'de kimler var?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, tur için rövanş maçına çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde konsantrasyon... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

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maç

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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için Slovenya'da.Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Maribor'a 21.15'te konuk olacak.Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Becao sakatlıkları sebebiyle rövanş maçı kadrosunda yok.Serdar Aziz, Nazım, Gustavo, Lincoln, Arao, Emre, Mert Hakan, Burak ve Serdar Dursun ile yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder ise UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.Fenerbahçe rakibini elerse Play-off'ta Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.NTV'nin haberine göre sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i ise şu şekilde: Altay, Mert-Djiku-Peres-Ferdi, İsmail-Zajcİrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko

https://sputniknews.com.tr/20230807/galatasarayin-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunu-gecmesi-halinde-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1074447120.html

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fenerbahçe, uefa, maç