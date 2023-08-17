Fenerbahçe, Avrupa sınavında: Muhtemel 11'de kimler var?
12:33 17.08.2023 (güncellendi: 12:34 17.08.2023)
© AA / Sefa Karacan Fenerbahçe, Rusya'da ilk antrenmanını yaptı
© AA / Sefa Karacan
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, tur için rövanş maçına çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde konsantrasyon vurgusu yaptı.
Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için Slovenya'da.
Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Maribor'a 21.15'te konuk olacak.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Becao sakatlıkları sebebiyle rövanş maçı kadrosunda yok.
Serdar Aziz, Nazım, Gustavo, Lincoln, Arao, Emre, Mert Hakan, Burak ve Serdar Dursun ile yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder ise UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.
Fenerbahçe rakibini elerse Play-off'ta Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Maribor'a 21.15'te konuk olacak.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Becao sakatlıkları sebebiyle rövanş maçı kadrosunda yok.
Serdar Aziz, Nazım, Gustavo, Lincoln, Arao, Emre, Mert Hakan, Burak ve Serdar Dursun ile yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder ise UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.
Fenerbahçe rakibini elerse Play-off'ta Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
NTV'nin haberine göre sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i ise şu şekilde: Altay, Mert-Djiku-Peres-Ferdi, İsmail-Zajc
İrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko
İrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko