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https://sputniknews.com.tr/20230817/fenerbahcenin-avrupa-sinavinda-muhtemel-11i-nasil-1074713981.html
Fenerbahçe, Avrupa sınavında: Muhtemel 11'de kimler var?
Fenerbahçe, Avrupa sınavında: Muhtemel 11'de kimler var?
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, tur için rövanş maçına çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde konsantrasyon... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
uefa
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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için Slovenya'da.Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Maribor'a 21.15'te konuk olacak.Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Becao sakatlıkları sebebiyle rövanş maçı kadrosunda yok.Serdar Aziz, Nazım, Gustavo, Lincoln, Arao, Emre, Mert Hakan, Burak ve Serdar Dursun ile yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder ise UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.Fenerbahçe rakibini elerse Play-off'ta Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.NTV'nin haberine göre sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i ise şu şekilde: Altay, Mert-Djiku-Peres-Ferdi, İsmail-Zajcİrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko
https://sputniknews.com.tr/20230807/galatasarayin-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunu-gecmesi-halinde-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1074447120.html
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fenerbahçe, uefa, maç
fenerbahçe, uefa, maç

Fenerbahçe, Avrupa sınavında: Muhtemel 11'de kimler var?

12:33 17.08.2023 (güncellendi: 12:34 17.08.2023)
© AA / Sefa Karacan Fenerbahçe, Rusya'da ilk antrenmanını yaptı
 Fenerbahçe, Rusya'da ilk antrenmanını yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA / Sefa Karacan
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, tur için rövanş maçına çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde konsantrasyon vurgusu yaptı.
Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için Slovenya'da.

Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Maribor'a 21.15'te konuk olacak.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Becao sakatlıkları sebebiyle rövanş maçı kadrosunda yok.

Serdar Aziz, Nazım, Gustavo, Lincoln, Arao, Emre, Mert Hakan, Burak ve Serdar Dursun ile yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder ise UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.

Fenerbahçe rakibini elerse Play-off'ta Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
NTV'nin haberine göre sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i ise şu şekilde: Altay, Mert-Djiku-Peres-Ferdi, İsmail-Zajc
İrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde muhtemel rakibi belli oldu
7 Ağustos, 13:14
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