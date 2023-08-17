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Dolar ve euro kaç TL oldu?
Dolar ve euro kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,1200 liradan, euro 29,5340 liradan güne başladı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 27,1180 liradan alınan dolar 27,1200 liradan satılıyor. 29,5320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5340 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,0610 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5200 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 650 lira, çeyrek altın 2 bin 673 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 650 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1891 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1889 dolar en yüksek de 1895 dolar seviyesini gördü.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.662 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.59 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.59 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.639 dolar seviyesinde.
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dolar ne kadar,dolar kaç tl,euro kaç oldu,gram altın fiyatı,ons altın

Dolar ve euro kaç TL oldu?

09:24 17.08.2023 (güncellendi: 09:43 17.08.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,1200 liradan, euro 29,5340 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,1180 liradan alınan dolar 27,1200 liradan satılıyor. 29,5320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5340 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,0610 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5200 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 650 lira, çeyrek altın 2 bin 673 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 650 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1891 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1889 dolar en yüksek de 1895 dolar seviyesini gördü.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.662 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 83.59 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.59 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 28.639 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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