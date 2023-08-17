https://sputniknews.com.tr/20230817/diyanet-malatyada-camide-cekilen-video-ile-ilgili-inceleme-baslatti-1074717242.html

Diyanet, Malatya'da camide çekilen video ile ilgili inceleme başlattı

Diyanet, Malatya'da camide çekilen video ile ilgili inceleme başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T14:21+0300

2023-08-17T14:21+0300

2023-08-17T14:21+0300

türkiye

malatya

cami

diyanet başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230816/imam-cubbesiyle-camide-hirsizlik-sahis--guvenlik-kamerasina-yakalandi-1074702486.html

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