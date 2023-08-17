https://sputniknews.com.tr/20230817/diyanet-malatyada-camide-cekilen-video-ile-ilgili-inceleme-baslatti-1074717242.html
Diyanet, Malatya'da camide çekilen video ile ilgili inceleme başlattı
Diyanet, Malatya'da camide çekilen video ile ilgili inceleme başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T14:21+0300
2023-08-17T14:21+0300
2023-08-17T14:21+0300
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malatya
cami
diyanet başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/imam-cubbesiyle-camide-hirsizlik-sahis--guvenlik-kamerasina-yakalandi-1074702486.html
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malatya, cami, diyanet başkanlığı
malatya, cami, diyanet başkanlığı
Diyanet, Malatya'da camide çekilen video ile ilgili inceleme başlattı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.