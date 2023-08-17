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Dışişleri Bakanı Fidan, Fransalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık'tan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Dışişleri Bakanı Fidan, Fransalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

20:36 17.08.2023
© AA / Mustafa ÇiftçiDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlık'tan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Görüşmede Bakan Fidan, sorusu üzerine, KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında muhatabını bilgilendirmiştir. Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi de ele alınmıştır."
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