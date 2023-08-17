https://sputniknews.com.tr/20230817/disisleri-bakani-fidan-fransali-mevkidasi-ile-telefonda-gorustu-1074723968.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hakan fidan

fransa

catherine colonna

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık'tan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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hakan fidan, fransa, catherine colonna