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https://sputniknews.com.tr/20230817/buz-adam-otzinin-atalarinin-anadoludan-geldigi-ortaya-cikti-1074721778.html
Buz adam Ötzi'nin atalarının Anadolu'dan geldiği ortaya çıktı
Buz adam Ötzi'nin atalarının Anadolu'dan geldiği ortaya çıktı
Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde 1991 yılında buzulların içinde korunmuş halde bulunan, buz adamın atalarının Anadolu'dan geldiği ortaya... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T17:36+0300
2023-08-17T18:05+0300
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İtalya merkezli Eurac Araştırma Mumya Çalışmaları Enstitüsü ile Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsünden bilim insanları, Ötzi'nin genomunu kapsamlı şekilde analiz etti.Bulunduğundan beri buz adamın üzerinde yapılan ilk çalışmalardan bu yana bu alanda yaşanan teknolojik gelişmeler, çoğunlukla iskelet kalıntılarından tarih öncesi Avrupalıların genomunun çözülmesini mümkün kıldı. Bu sayede bilim insanları, Ötzi'nin genetik kodunu çağdaşlarıyla karşılaştırma imkanı buldu.Analiz sonuçlarına göre, 5 bin 300 yıl önce yaşadığı tahmin edilen buz adam Ötzi'nin genomu, diğer Avrupalılarla karşılaştırıldığında Anadolu'dan gelen ilk çiftçilerin genleriyle 'alışılmadık derecede yüksek oranda' ortak gen içeriyor.Buz adam, diyabet ve obeziteye yatkınÖnceki bulguların aksine öldüğü sırada kel olma ihtimali yüksek görülen ve cildinin daha koyu olduğu ortaya çıkan Ötzi'nin genleri, diyabet ve obeziteye yatkınlık gösteriyor.Ötzi'nin diğer Avrupalı çağdaşlarıyla çok az teması olan ve nispeten izole popülasyondan geldiği sonucuna varan araştırma ekibi, buz adamın genomunda Doğu Avrupa bozkır çobanlarının izine rastlamamalarının ilginç olduğunu düşünüyor.Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsünde görevli, araştırma ekibinde yer alan Biyokimya Profesörü Johannes Krause, Ötzi'nin genetik olarak atalarının avcı toplayıcı gruplarla karışmadan doğrudan Anadolu'dan gelmiş olabileceğini açıkladı.Araştırma ekibinde yer alan ve İtalya'daki Eurac Araştırma Enstitüsü Mumya Çalışmaları Başkanı Albert Zink, Ötzi'nin ten renginin çağdaşı Avrupalılara göre daha koyu olduğunu, genomunda obezite ve diyabete yatkınlığı bulunmasına rağmen sağlıklı yaşam tarzı sayesinde bu hastalıklara yakalanmadığını kaydetti.Araştırmanın sonuçları, Cell Genomics adlı dergide yayımlandı.Ötztal Alpleri'nde 1991 yılında yollarını kaybeden iki Alman turist tarafından bulunan Ötzi'nin üzerinde daha önce yapılan incelemelerde buz adamın 40 ila 50 yaşlarında olduğu ve büyük olasılıkla sol omzuna saplanan okun yol açtığı kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
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buz, keşif, anadolu, ötzi
buz, keşif, anadolu, ötzi

Buz adam Ötzi'nin atalarının Anadolu'dan geldiği ortaya çıktı

17:36 17.08.2023 (güncellendi: 18:05 17.08.2023)
© AFP 2023 / ANDREA SOLEROOetzi, Ötzi
Oetzi, Ötzi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / ANDREA SOLERO
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Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde 1991 yılında buzulların içinde korunmuş halde bulunan, buz adamın atalarının Anadolu'dan geldiği ortaya çıkarıldı.
İtalya merkezli Eurac Araştırma Mumya Çalışmaları Enstitüsü ile Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsünden bilim insanları, Ötzi'nin genomunu kapsamlı şekilde analiz etti.
Bulunduğundan beri buz adamın üzerinde yapılan ilk çalışmalardan bu yana bu alanda yaşanan teknolojik gelişmeler, çoğunlukla iskelet kalıntılarından tarih öncesi Avrupalıların genomunun çözülmesini mümkün kıldı. Bu sayede bilim insanları, Ötzi'nin genetik kodunu çağdaşlarıyla karşılaştırma imkanı buldu.
Analiz sonuçlarına göre, 5 bin 300 yıl önce yaşadığı tahmin edilen buz adam Ötzi'nin genomu, diğer Avrupalılarla karşılaştırıldığında Anadolu'dan gelen ilk çiftçilerin genleriyle 'alışılmadık derecede yüksek oranda' ortak gen içeriyor.

Buz adam, diyabet ve obeziteye yatkın

Önceki bulguların aksine öldüğü sırada kel olma ihtimali yüksek görülen ve cildinin daha koyu olduğu ortaya çıkan Ötzi'nin genleri, diyabet ve obeziteye yatkınlık gösteriyor.
Ötzi'nin diğer Avrupalı çağdaşlarıyla çok az teması olan ve nispeten izole popülasyondan geldiği sonucuna varan araştırma ekibi, buz adamın genomunda Doğu Avrupa bozkır çobanlarının izine rastlamamalarının ilginç olduğunu düşünüyor.
Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsünde görevli, araştırma ekibinde yer alan Biyokimya Profesörü Johannes Krause, Ötzi'nin genetik olarak atalarının avcı toplayıcı gruplarla karışmadan doğrudan Anadolu'dan gelmiş olabileceğini açıkladı.
Araştırma ekibinde yer alan ve İtalya'daki Eurac Araştırma Enstitüsü Mumya Çalışmaları Başkanı Albert Zink, Ötzi'nin ten renginin çağdaşı Avrupalılara göre daha koyu olduğunu, genomunda obezite ve diyabete yatkınlığı bulunmasına rağmen sağlıklı yaşam tarzı sayesinde bu hastalıklara yakalanmadığını kaydetti.
Araştırmanın sonuçları, Cell Genomics adlı dergide yayımlandı.
Ötztal Alpleri'nde 1991 yılında yollarını kaybeden iki Alman turist tarafından bulunan Ötzi'nin üzerinde daha önce yapılan incelemelerde buz adamın 40 ila 50 yaşlarında olduğu ve büyük olasılıkla sol omzuna saplanan okun yol açtığı kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
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