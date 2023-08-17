https://sputniknews.com.tr/20230817/belarus-ukraynayla-askeri-teknik-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1074719849.html
Belarus, Ukrayna’yla olan askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshetti
Belarus, Ukrayna’yla olan askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshetti
Belarus Hükümeti’nin, Ukrayna’yla askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshettiği belirtildi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T16:33+0300
2023-08-17T16:33+0300
2023-08-17T16:33+0300
savunma
belarus
fesih
hükümet
bakanlar
ukrayna
ukrayna krizi
askeri
teknik
işbirliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069019984_0:65:3411:1983_1920x0_80_0_0_015ce644cc99b37556a98b9086641c79.jpg
Belarus Bakanlar Komitesi karar metninde, “Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Ukrayna Hükümeti arasında 16 Aralık 1994'te Minsk'te imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşmasının feshine karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.Belarus Hükümeti ayrıca söz konusu anlaşmaya değişikliklerin yapılmasını öngören ve 2003 yılında imzalanan hükümetler arası protokolü de feshetti.Hükümet, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’na, bu belgelerin feshedildiğini karşı tarafa bildirme talimatını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/sarkozy-ukrayna-tarafsiz-statude-kalip-rusya-ile-avrupa-arasinda-kopru-olmali-1074719064.html
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069019984_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e498c8ef7dec14af7b538d685b86a7fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belarus, fesih, hükümet, bakanlar, ukrayna, ukrayna krizi, askeri, teknik, işbirliği
belarus, fesih, hükümet, bakanlar, ukrayna, ukrayna krizi, askeri, teknik, işbirliği
Belarus, Ukrayna’yla olan askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshetti
Abone ol
Belarus Hükümeti’nin, Ukrayna’yla askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshettiği belirtildi.
Belarus Bakanlar Komitesi karar metninde, “Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Ukrayna Hükümeti arasında 16 Aralık 1994'te Minsk'te imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşmasının feshine karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.
Belarus Hükümeti ayrıca söz konusu anlaşmaya değişikliklerin yapılmasını öngören ve 2003 yılında imzalanan hükümetler arası protokolü de feshetti.
Hükümet, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’na, bu belgelerin feshedildiğini karşı tarafa bildirme talimatını verdi.