https://sputniknews.com.tr/20230817/belarus-ukraynayla-askeri-teknik-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1074719849.html

Belarus, Ukrayna’yla olan askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshetti

Belarus, Ukrayna’yla olan askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshetti

Belarus Hükümeti’nin, Ukrayna’yla askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshettiği belirtildi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T16:33+0300

2023-08-17T16:33+0300

2023-08-17T16:33+0300

savunma

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fesih

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ukrayna

ukrayna krizi

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işbirliği

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Belarus Bakanlar Komitesi karar metninde, “Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Ukrayna Hükümeti arasında 16 Aralık 1994'te Minsk'te imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşmasının feshine karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.Belarus Hükümeti ayrıca söz konusu anlaşmaya değişikliklerin yapılmasını öngören ve 2003 yılında imzalanan hükümetler arası protokolü de feshetti.Hükümet, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’na, bu belgelerin feshedildiğini karşı tarafa bildirme talimatını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230817/sarkozy-ukrayna-tarafsiz-statude-kalip-rusya-ile-avrupa-arasinda-kopru-olmali-1074719064.html

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belarus, fesih, hükümet, bakanlar, ukrayna, ukrayna krizi, askeri, teknik, işbirliği