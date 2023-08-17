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Belarus, Ukrayna’yla olan askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshetti
Belarus, Ukrayna’yla olan askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshetti
Belarus Hükümeti’nin, Ukrayna’yla askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshettiği belirtildi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T16:33+0300
2023-08-17T16:33+0300
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fesih
hükümet
bakanlar
ukrayna
ukrayna krizi
askeri
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Belarus Bakanlar Komitesi karar metninde, “Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Ukrayna Hükümeti arasında 16 Aralık 1994'te Minsk'te imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşmasının feshine karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.Belarus Hükümeti ayrıca söz konusu anlaşmaya değişikliklerin yapılmasını öngören ve 2003 yılında imzalanan hükümetler arası protokolü de feshetti.Hükümet, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’na, bu belgelerin feshedildiğini karşı tarafa bildirme talimatını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/sarkozy-ukrayna-tarafsiz-statude-kalip-rusya-ile-avrupa-arasinda-kopru-olmali-1074719064.html
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belarus, fesih, hükümet, bakanlar, ukrayna, ukrayna krizi, askeri, teknik, işbirliği
belarus, fesih, hükümet, bakanlar, ukrayna, ukrayna krizi, askeri, teknik, işbirliği

Belarus, Ukrayna’yla olan askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshetti

16:33 17.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко / Multimedya arşivine gidinBelarus'ta askeri tatbikat
Belarus'ta askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Belarus Hükümeti’nin, Ukrayna’yla askeri-teknik işbirliği anlaşmasını feshettiği belirtildi.
Belarus Bakanlar Komitesi karar metninde, “Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Ukrayna Hükümeti arasında 16 Aralık 1994'te Minsk'te imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşmasının feshine karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.
Belarus Hükümeti ayrıca söz konusu anlaşmaya değişikliklerin yapılmasını öngören ve 2003 yılında imzalanan hükümetler arası protokolü de feshetti.
Hükümet, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’na, bu belgelerin feshedildiğini karşı tarafa bildirme talimatını verdi.
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