https://sputniknews.com.tr/20230817/bati-medyasi-hawaii-orman-yanginlarinin-pencesindeyken-biden-plajda-tatil-yapiyor-1074717114.html

Batı medyası: Hawaii orman yangınlarının pençesindeyken Biden plajda tatil yapıyor

Batı medyası: Hawaii orman yangınlarının pençesindeyken Biden plajda tatil yapıyor

Hawaii’de orman yangınları ile mücadele devam ederken ABD Başkanı Biden’ın plaj tatilini uzatması Amerikalıları öfkelendirdi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T14:20+0300

2023-08-17T14:20+0300

2023-08-17T14:20+0300

dünya

joe biden

abd

hawaii

yangın

doğal afet

tatil

tepki

eleştiri

fox news

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Fox News televizyonunun çalışanları ve ABD'liler, Hawaii’de orman yangınları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’ın 'plaj sefasını' ağır bir şekilde eleştirdi.Fox News sunucusu, “Yıkıcı alevlerin bütün bir şehri enkaza çevirmesinden bu yana neredeyse bir hafta geçti. Ve Hawaii'de ölüler sayılırken Biden, Delaware'de bir plaj aylağı rolündeydi. Bir şezlongda birkaç saat boyunca dinlenerek, güneşin tadını çıkardı” açıklamasında bulundu.Haberin devamında Biden’ın daha sonra trajedi ile ilgili açıklamada bulunduğu ve gerekli yardımı yollamaya hazır olduğunu ifade ettiği hatırlatıldı, ancak ABD Başkanı’nın bu açıklamaları bile prompter yardımıyla yaptığına dikkat çekildi. Biden’ın bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalması ABD vatandaşlarını da şoka uğrattı.Kanalın takipçilerinden biri, “Bu iğrenç bir şey. O (Biden), herhangi bir yorum yapmak için tatilinin bitmesini bekledi” yorumunu paylaştı. Diğer bir takipçi, “Joe Biden'ın şezlongdaki fotoğrafları onun tüm başkanlığını temsil ediyor” diye tepki verdi. Bir takipçi ise, “Biden şu kadarcık vicdan sahibi olsaydı 40 yıl önce siyaseti bırakırdı” serzenişinde bulundu.Seyircilerden biri de, “Joe ne merhamet ne de acıma emaresi vermeden öylece plajda oturuyor. İğrenç ve utanç verici” ifadelerini kullandı. Diğer bir kullanıcı ise, “Aslında Joe'nun Hawaii'nin ülkemizin eyaletlerinden biri olduğu hakkında hiçbir fikri yok” diye tepkisini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230817/singapurda-dev-cete-cokertildi-gozaltina-alinanlar-arasinda-turk-cinli-kambocyali-vanuatulu-var-1074713787.html

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joe biden, abd, hawaii, yangın, doğal afet, tatil, tepki, eleştiri, fox news