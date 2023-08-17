Bakan Özhaseki: Taviz yok, fay kırığının geçtiği yerde 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız

"Taviz yok. Ağa gelmiş, eşraf gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş. Yok öyle bir şey. Başkanlar dimdik duracak. Fay kırığının geçtiği yerde sağlı sollu 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız. Eğer oraya koyarsanız ne olur? Çelikten demiryolu raylarından da yapsanız onu aşağıdan onu bükecek kadar bir enerji geliyor. Her halükarda yıkılır. Zemin sıvılaşması olan yerlere ve zeminde sorun olan yerlere de yapılmayacak. En önemli şey de bu son depremde gördük; sıfır tolerans dediğimiz konu. Mühendislik hesaplarından başlayarak yapım safhasında, malzemede hiçbir şekilde noksanlık olmayacak. Eğer bunlara uyarsanız 9 şiddetinde bir deprem olduğunda bile güvenli bir şekilde evinizde oturabilirsiniz. Uymazsanız, bunun ceremesini hep birlikte çekeriz."