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https://sputniknews.com.tr/20230817/bakan-ozhaseki-taviz-yok-fay-kiriginin-gectigi-yerde-65-metrelik-bir-hatta-bina-koyamazsiniz-1074722985.html
Bakan Özhaseki: Taviz yok, fay kırığının geçtiği yerde 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız
Bakan Özhaseki: Taviz yok, fay kırığının geçtiği yerde 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki; fay kırığının olduğu sağlı sollu 65 metrelik hatta bina yapılmayacağını söyleyerek "Taviz yok. Ağa... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T18:22+0300
2023-08-17T18:23+0300
mehmet özhaseki
türkiye
deprem
fay
inşaat
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Kayseri'de bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki; deprem bölgesinde yer alan 25 ilde imar yetkisini bakanlık olarak kendilerinin aldığını kaydetti. Özhaseki "Kaçak inşaat konusunda tavizi olmayan bir belediyecilik anlayışıyla buraya geldik. Çok şükür Kayseri'de böyle yıllarca yapılan belediyecilikle geldik. Bugün de vicdani rahatlık içerisinde söylüyorum; kardeşim fay kırıkları üzerine yapamazsınız, yaptırmayacağız" dedi."İmar yetkisini 25 yerde biz aldık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz yürütüyoruz deprem bölgelerinde" ifadelerini kullanan Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:
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mehmet özhaseki, deprem, fay, inşaat
mehmet özhaseki, deprem, fay, inşaat

Bakan Özhaseki: Taviz yok, fay kırığının geçtiği yerde 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız

18:22 17.08.2023 (güncellendi: 18:23 17.08.2023)
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki; fay kırığının olduğu sağlı sollu 65 metrelik hatta bina yapılmayacağını söyleyerek "Taviz yok. Ağa gelmiş, eşraf gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş. Yok öyle bir şey. Başkanlar dimdik duracak. Fay kırığının geçtiği yerde sağlı sollu 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız" dedi.
Kayseri'de bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki; deprem bölgesinde yer alan 25 ilde imar yetkisini bakanlık olarak kendilerinin aldığını kaydetti.
Özhaseki "Kaçak inşaat konusunda tavizi olmayan bir belediyecilik anlayışıyla buraya geldik. Çok şükür Kayseri'de böyle yıllarca yapılan belediyecilikle geldik. Bugün de vicdani rahatlık içerisinde söylüyorum; kardeşim fay kırıkları üzerine yapamazsınız, yaptırmayacağız" dedi.
"İmar yetkisini 25 yerde biz aldık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz yürütüyoruz deprem bölgelerinde" ifadelerini kullanan Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"Taviz yok. Ağa gelmiş, eşraf gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş. Yok öyle bir şey. Başkanlar dimdik duracak. Fay kırığının geçtiği yerde sağlı sollu 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız. Eğer oraya koyarsanız ne olur? Çelikten demiryolu raylarından da yapsanız onu aşağıdan onu bükecek kadar bir enerji geliyor. Her halükarda yıkılır. Zemin sıvılaşması olan yerlere ve zeminde sorun olan yerlere de yapılmayacak. En önemli şey de bu son depremde gördük; sıfır tolerans dediğimiz konu. Mühendislik hesaplarından başlayarak yapım safhasında, malzemede hiçbir şekilde noksanlık olmayacak. Eğer bunlara uyarsanız 9 şiddetinde bir deprem olduğunda bile güvenli bir şekilde evinizde oturabilirsiniz. Uymazsanız, bunun ceremesini hep birlikte çekeriz."

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