https://sputniknews.com.tr/20230817/ak-partili-sen-secimden-secime-calisan-bir-parti-degiliz-1074727772.html

AK Partili Şen: Seçimden seçime çalışan bir parti değiliz

AK Partili Şen: Seçimden seçime çalışan bir parti değiliz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, il teşkilatlarının, belediyelerin ve milletvekillerinin sürekli sahada olduklarını belirterek, " AK Parti olarak... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T23:01+0300

2023-08-17T23:01+0300

2023-08-17T23:01+0300

türkiye

mustafa şen

ak parti

seçim

yerel seçim

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AK Parti'nin organize ettiği "2023 Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında Kırıkkale'ye gelen Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yaptıklarını akademik kitapların önceki yıllarda "sessiz devrim" olarak yazdığını söyleyerek, şöyle devam etti:Seçime kadar Türkiye'deki bütün şehirleri birkaç defa dolaşmış olacaklarını ifade eden Şen, "İl teşkilatlarımız, belediyeler ve milletvekillerimiz sürekli sahadalar. Seçim sürecinde sıkılmamış bir tek el, çalınmamış bir tek kapı ve girilmemiş bir tek gönül bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.'Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'deki önemli belediyeleri alacağız'Şen, şöyle devam etti:Yerel seçim için 'işbirliği' açıklamasıŞen, yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak devam edeceklerini vurgulayarak, Cumhur İttifakı mensubu olan kardeş partileriyle yer yer iş birliklerinin olacağını, partilerin bazen de tek başına seçime gireceklerini aktardı.'Çalışacağız ve halkımız bizi tercih edecek'Bazen de bir işbirliği yapıp, beraber karar alarak o karara göre bir aday belirleneceğini dile getiren Şen, "Bunları seçim sürecinde daha yakından takip edeceksiniz. Bunu söylerken bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz. Çalışacağız ve halkımız bizi tercih edecek. Geçen sefer Türk milleti öyle tercih etti. Başımızın üstünde, hiçbir sorun yok. Milletimiz öyle diyorsa. Türk milleti büyük bir millettir. Onun kararı güzeldir. Benden yana karar vermese de kararı doğrudur. Ondan hiçbir şüphemiz olmadı. Cumhurbaşkanımız bunu sık sık söyler. 'Aziz milletim' diyerek atıfta bulunur. Türk milletine ve Türk milletinin kararını her zaman baş tacı yapar" diye konuştu.Şen, son seçimde birinci turda cumhurbaşkanlığı oy oranı yüzde 49,5 olarak açıklandığında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynısını söylediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:Şen, ardından MKE AŞ Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

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mustafa şen, ak parti, seçim, yerel seçim