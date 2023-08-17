https://sputniknews.com.tr/20230817/ahmet-hakan-imamoglu-3-firsati-kacirdi-1074709289.html
Ahmet Hakan: İmamoğlu 3 fırsatı kaçırdı
Ahmet Hakan: İmamoğlu 3 fırsatı kaçırdı
Ahmet Hakan İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı için yeniden adaylık konusunda yola çıktığını açıklamasının ardından "3 fırsatı kaçırdı" dedi ve sebeplerini açıkladı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T09:41+0300
2023-08-17T09:41+0300
2023-08-17T09:41+0300
politika
ekrem imamoğlu
ahmet hakan
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta içinde yaptığı açıklamada belediye başkanlığı için yeniden yola çıktığını belirtti.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu'nun 3 fırsatı kaçırdığını dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20230815/imamoglu-istanbulu-kazanmak-turkiyeyi-kazanmaktir-1074658730.html
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ekrem imamoğlu, ahmet hakan, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, ahmet hakan, cumhuriyet halk partisi (chp)
Ahmet Hakan: İmamoğlu 3 fırsatı kaçırdı
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Ahmet Hakan İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı için yeniden adaylık konusunda yola çıktığını açıklamasının ardından "3 fırsatı kaçırdı" dedi ve sebeplerini açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta içinde yaptığı açıklamada belediye başkanlığı için yeniden yola çıktığını belirtti.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında
İmamoğlu'nun 3 fırsatı kaçırdığını dile getirdi:
"BİRİNCİ FIRSAT: Varını yoğunu İstanbul’a harcasaydı, İstanbul’da hissedilir bir fark yaratsaydı... Bütün toplar ayağına gelecekti. Bunun yerine daha ilk günden İstanbul’u küçümsedi, cumhurbaşkanlığına heves etti. Enerjisinin, mesaisinin çoğunu buna harcadı. İKİNCİ FIRSAT: AK Parti’nin hatası nedeniyle AK Parti’yi İstanbul’da iki kez yenmiş bir siyasetçi olarak “cumhurbaşkanı adayı” olabilirdi. “Adayım” diye ortaya çıkamadı. “Düşün peşime” diyemedi. Gemileri yakamadı. Beklenen cesareti bir türlü gösteremedi. ÜÇÜNCÜ FIRSAT: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından bir fırsat daha doğdu kendisine. Hiç sağa sola bakmadan bayrağı açıp ortaya çıkacaktı. Böyle yapmak yerine istişarelere daldı, kulisleri yokladı, zaman kaybetti. O cesur çıkışı bir türlü yapamadı. Bütün bu fırsatları kaçırınca şimdi elinde kala kala İstanbul adaylığı kaldı. O da öyle çantada keklik değil. Kılıçdaroğlu lütfederse olacak."