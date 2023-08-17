Ahmet Hakan: İmamoğlu 3 fırsatı kaçırdı

"BİRİNCİ FIRSAT: Varını yoğunu İstanbul’a harcasaydı, İstanbul’da hissedilir bir fark yaratsaydı... Bütün toplar ayağına gelecekti. Bunun yerine daha ilk günden İstanbul’u küçümsedi, cumhurbaşkanlığına heves etti. Enerjisinin, mesaisinin çoğunu buna harcadı. İKİNCİ FIRSAT: AK Parti’nin hatası nedeniyle AK Parti’yi İstanbul’da iki kez yenmiş bir siyasetçi olarak “cumhurbaşkanı adayı” olabilirdi. “Adayım” diye ortaya çıkamadı. “Düşün peşime” diyemedi. Gemileri yakamadı. Beklenen cesareti bir türlü gösteremedi. ÜÇÜNCÜ FIRSAT: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından bir fırsat daha doğdu kendisine. Hiç sağa sola bakmadan bayrağı açıp ortaya çıkacaktı. Böyle yapmak yerine istişarelere daldı, kulisleri yokladı, zaman kaybetti. O cesur çıkışı bir türlü yapamadı. Bütün bu fırsatları kaçırınca şimdi elinde kala kala İstanbul adaylığı kaldı. O da öyle çantada keklik değil. Kılıçdaroğlu lütfederse olacak."