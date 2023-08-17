https://sputniknews.com.tr/20230817/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074723113.html
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 18.25'te Adıyaman Gölbaşı'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T18:37+0300
2023-08-17T18:37+0300
2023-08-17T18:43+0300
adıyaman
türkiye
deprem
son dakika
afad
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Adıyaman'da saat 18.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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adıyaman, deprem, son dakika, afad
adıyaman, deprem, son dakika, afad
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:37 17.08.2023 (güncellendi: 18:43 17.08.2023) Abone ol
AFAD, saat 18.25'te Adıyaman Gölbaşı'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Adıyaman'da saat 18.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.