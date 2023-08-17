https://sputniknews.com.tr/20230817/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074723113.html

Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 18.25'te Adıyaman Gölbaşı'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

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adıyaman

türkiye

deprem

son dakika

afad

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Adıyaman'da saat 18.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5,43 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

adıyaman

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adıyaman, deprem, son dakika, afad