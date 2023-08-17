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Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırmayı başardı
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırmayı başardı
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Osijek'e 3-2 yenilmesine rağmen play-off turuna... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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uefa avrupa konferans ligi, adana demirspor
uefa avrupa konferans ligi, adana demirspor

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırmayı başardı

22:59 17.08.2023 (güncellendi: 23:03 17.08.2023)
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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Osijek'e 3-2 yenilmesine rağmen play-off turuna yükseldi.
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